Speciallärare inriktning matematik till Irstaskolan
Västerås kommun / Speciallärarjobb / Västerås Visa alla speciallärarjobb i Västerås
2026-06-23
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Är du en engagerad och lösningsfokuserad specialpedagog alternativt speciallärare med erfarenhet av att skapa inkluderande lärmiljöer där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar? Med ett nära samarbete mellan lärare, elevhälsa och vårdnadshavare bedrivs ett förebyggande och utvecklande arbete som stärker både trygghet och lärande. Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som speciallärare arbetar du med att ge elever stöd i deras kunskapsutveckling genom riktade pedagogiska insatser på individ- och gruppnivå. Du kartlägger elevers behov, planerar, genomför och följer upp undervisning samt bidrar till att skapa goda förutsättningar för lärande och måluppfyllelse. Du samarbetar nära med lärare för att anpassa undervisning och lärmiljöer utifrån elevernas behov. Som en del av skolans elevhälsoteam bidrar du med din specialpedagogiska kompetens och samverkar med elever, vårdnadshavare och övriga professioner för att ge eleverna bästa möjliga stöd i sin skolgång.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa på grundskolan för årskurs 7-9 och som har examen som specialpedagog eller speciallärare inriktning matematik. Du har goda digitala kunskaper och använder dator och surfplattor i ditt arbete och undervisning (IKT). Du har erfarenhet av arbete inom skola samt intresse för elever och deras individuella förutsättningar för inlärning och utveckling. Du är trygg med att kombinera det specialpedagogiska arbetet med undervisning inom matematik. Har du arbetat som speciallärare tidigare ser vi det som ett plus.
Vi erbjuder
På Irstaskolan går elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan leds av en rektor och två biträdande rektorer och är indelad i fyra arbetsenheter: förskoleklass och fritidshem, åk 1-3, åk 4-6, samt åk 7-9. Hos oss har vi nolltolerans mot alla former av kränkningar och det har varit skolans signum sedan många år. Vi på Irstaskolan vill skapa en trygg skola som ger bästa möjliga start för barn och ungdomar i deras lärande.
Läs gärna mer om oss och vår skola på: https://skola.vasteras.se/grundskolor/irstaskolan
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00383". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Cecilia Björk cecilia.bjork@vasteras.se 021-39 01 77 Jobbnummer
9974995