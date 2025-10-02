Speciallärare inriktning matematik sökes till vårt kollegie!
Dbgy Kronan AB / Speciallärarjobb / Lund Visa alla speciallärarjobb i Lund
2025-10-02
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dbgy Kronan AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund startades 2011 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar.
Vi är en skola på ca 470 elever och 40 medarbetare. Vår skola finns mitt i kunskapens centrum - Lund. Centralt belägen på Kiliansgatan/Skomakaregatan. Här har du mycket nära till både pendlingsmöjligheter och folkliv. Vi är en personlig och kreativ skola där ansvar och engagemang är en självklarhet med eleven i fokus. På vår skola i Lund har vi Estetiska programmet, Bild- och formgivning (Design och inredning eller grafisk formgivning och reklam), Hantverksprogrammet (Hår- och makeupstylist), Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi och juridik samt Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning kriminologi. På skolan arbetar heltidsmentorer.
För att lära mer om vår skola, gå gärna in på http://www.drottningblanka.se/lund
för att få reda på mer!
Om tjänsten;
Nu söker vi en speciallärare till vår skola i Lund på 50% Publiceringsdatum2025-10-02Bakgrund
Våra pedagogers kompetens, engagemang, nyfikenhet och utveckling både i sin yrkesroll och på det personliga planet är avgörande för vår skolans resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. NU söker vi dig som:
• är behörig utbildad speciallärare med inriktning matematik
• är öppen och vill utvecklas tillsammans med oss på skolan
• har god erfarenhet av undervisning och pedagogiskt arbete inom mförallt matematik
• är en tydlig, ansvarsfull, välstrukturerad ledare samtidigt som du är lyhörd för våra elevers olika behov-du ser vikten av och är med bidrar till en god värdegrund och god kultur på skolan
• är duktig på att skapa relationer och tror på att elever vill lyckas
Uppdraget
Som speciallärare arbetar du i nära samverkan med elever, lärare och vårt elevhälsoteam för att identifiera behov samt planera, genomföra och följa upp olika insatser. Du spelar en central roll i skolans arbete med att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande. Arbetet innebär att du stöttar elever både individuellt, i klassrummet som stöd och i mindre grupper. Du är också delaktig i utvecklingen av undervisningen. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team särkilt samarbete med specialpedogog och förstelärare i matematik. Som kollega är du engagerad, nytänkande och generös med din kunskap, och du bidrar aktivt till en kultur där vi lyfter varandra och växer tillsammans. Hos oss är tillit en självklar grund i relationen till elever och vårdnadshavare, och i samarbetet med kollegor och skolledning.
Som kollega är du engagerad, nytänkande och generös med din kunskap, och du bidrar aktivt till en kultur där vi lyfter varandra och växer tillsammans. Hos oss är tillit en självklar grund i relationen till elever och vårdnadshavare, och i samarbetet med kollegor och skolledning.
Tillsammans har vi ett gemensamt fokus: att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för varje elev.
Övrig information
Tillträdesdag HT 2025.
Placeringsort: Lund
Anställningsform: tillsvidareanställning med 6 månaders prov
Sista dag att ansöka är löpande intervjuer
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Marie Roslund på marie.roslund@dbgy.se
e
Är du vår nästa kollega?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och vi återkommer så fort vi kan.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Om Drottning Blankas gymnasieskola
Drottning Blankas Gymnasieskola ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.
Läs gärna mer på www.academedia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dbgy Kronan AB
(org.nr 556566-8794) Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Jobbnummer
9538238