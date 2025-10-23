Speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning anpassad grunds
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Ronneby Visa alla speciallärarjobb i Ronneby
2025-10-23
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den röda tråden, en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning. Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i arbetslag med både pedagoger och elevstödjare på anpassad grundskola i Kuggeboda, åk 4-6. Arbetslaget består av två pedagoger och nio elevstödjare. I klassen går nio elever.
I ditt uppdrag som speciallärare inriktning utvecklingsstörning ingår det att planera, genomföra lektioner och utvärdera det pedagogiska arbetet enskilt, tillsammans med övriga pedagoger samt i arbetslag. Du ska även hitta strategier för att nå varje enskild elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. Eleverna läser till största delen ämnesområden, men i vissa fall även ämnen.
I din roll är du delaktig för att skapa en trygg grund för våra elever som har stort behov av stöd, individanpassad pedagogik och social träning. En viktigt del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Det ingår även dokumentation enligt styrdokument.
Kuggebodaskolan är en nyrenoverad skola, helt anpassad efter anpassad grundskolas elever. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till havet. Här arbetar vi i team.
Vi söker speciallärare inriktning utvecklingsstörning som brinner för dessa elever, som har ett engagemang och stort hjärta och som tillsammans med övrig personal på skolan vill vara med och utveckla Kuggebodaskolan.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och vi ser gärna att du är behörig speciallärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning.
Din elevsyn är inkluderande och du har förmågan att se hur den enskilde elevens och gruppens behov bäst ska tillgodoses.
Du har kunskap om styrdokumenten och kursplanerna i ämnesområden. Du har erfarenhet av undervisning i anpassad grundskola.
Du har intresse för utveckling och lärande på flera nivåer.
Du har ett lågaffektivt och självreflekterande förhållningssätt.
Du är van att arbeta digitalt och du har intresse att våga prova nytt. Vi arbetar med alternativa kommunikationsmetoder vilket betyder att du är förtrogen med teckenkommunikation, Widget Go och bildstöd.
Du har ett tydligt pedagogiskt ledarskap och arbetar för goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du är självständig och flexibel i arbetet och kan anpassa ditt arbete till såväl elevernas som verksamhetens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Intervjuer/ rekrytering sker löpande. Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma Recruit 0771-10 10 29.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285545-2025-70". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Annika Forss annika.forss@edu.ronneby.se 0457618037 Jobbnummer
9570856