Speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning
Landskrona kommun / Speciallärarjobb / Landskrona Visa alla speciallärarjobb i Landskrona
2025-11-17
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
• Mellanstadium 3-5 st elever
• Arbetar tillsammans med 2-3 st elevassistenter
• Elever som läser ämnesområden
• Planerar och genomför lektioner
• Arbetar i team kring elever
• Läser utifrån anpassad läroplan
• Anpassar undervisning för att möta varje elevs behov
Det är av vikt att du kan anpassa undervisningen för att möta varje elev efter elevens förutsättningar och behov. Vi på Fokusskolan arbetar efter devisen att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Alla elever erbjuds en likvärdig utbildning av hög kvalitet utifrån sina egna förutsättningar och behov. Vårt arbete på skolan ska bidra till att eleverna utvecklar en god självkänsla och tillit till sin egen förmåga att skapa inflytande och ta personligt ansvar till fortsatt lärande. Här får varje elev utvecklas efter sina förutsättningar och verksamheten genomsyras av ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningsätt.Kvalifikationer
Legitimerad speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning
Grundskola/anpassad
Erfarenhet av att arbeta som speciallärare/lärare i anpassad skola
Behörig lärare åk 1-7
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288228". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Anpassad grundskola Kontakt
rektor
Marie Olsson marie.u.olsson@landskrona.se Jobbnummer
9608081