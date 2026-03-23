Speciallärare inriktning IF till Kramforsskolan
2026-03-23
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Kramforsskolan ligger centralt i Kramfors med närhet till både buss- och tågstation. Skolan är en enhet för grundskolan årskurs 4-6 med cirka 300 elever. Inom enheten finns även anpassad grundskola årskurs 1-9 samt fritidshem.
Allt vi gör ska genomsyras av trygghet, engagemang och framtidstro. I arbetet med eleverna utgår vi från hälsobringande faktorer och elevernas styrkor. Vi arbetar också utifrån att goda relationer mellan elever och vuxna är en viktig grund för lärande och utveckling.
Tillsammansarbete och ett gemensamt ansvarstagande är en viktig grund i verksamheten, där vi genom god kommunikation, samarbete och samverkan skapar förutsättningar för både elevers utveckling och en god arbetsmiljö för alla. Vi ser att rörelse, raster och sociala sammanhang är viktiga delar av elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. En trygg skolmiljö med trygghet, trivsel och studiero skapas genom tydliga strukturer, god kommunikation och ett nära samarbete mellan all personal och vårdnadshavare.
Vi söker nu speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning arbetar du med att skapa tillgängliga, strukturerade och trygga lärmiljöer där elever ges möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt, socialt och personligt. I uppdraget ingår att arbeta enligt skolans styrdokument, läroplan och nationella mål, där undervisningen utformas för att främja elevernas kunskapsutveckling, trygghet och studiero.
Du samarbetar nära andra lärare, elevresurser, elevhälsa, vårdnadshavare och externa aktörer. Som speciallärare ansvarar du även för att leda och samordna elevresursernas arbete kring eleverna. Det innebär att planera och strukturera det pedagogiska arbetet i elevgruppen och bidra till tydliga arbetssätt och pedagogiska strategier. Du deltar i skolans systematiska kvalitetsarbete och bidrar till utvecklingen av undervisning och stödinsatser.
Undervisningen utformas med stöd av tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt ett lågaffektivt och relationellt förhållningssätt. Undervisningen kan ske i klass, i mindre grupp eller enskilt.
Vår Plattform för styrning och ledning vägleder oss i det dagliga arbetet och bidrar till en likvärdig kvalitet inom hela skolenheten. Plattformen tydliggör våra gemensamma processer, roller och ansvar och är en viktig grund i vårt arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet är en central del i verksamheten och används kontinuerligt för att utveckla undervisning, organisation och lärmiljö med målet att öka elevernas måluppfyllelse.
Placering, årskurser, klasser samt ämnen kan variera under året och mellan olika läsår utifrån verksamhetens behov. I tjänsten ingår mentorskap för elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med speciallärarexamen eller motsvarande kompetens. Speciallärarexamen är starkt meriterande och kan komma att krävas på sikt.
Du har även:
* Dokumenterat god samarbetsförmåga och ett starkt ansvarstagande.
* Mycket god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
* Förmåga att anpassa undervisning och bemötande efter elevernas dagsform och behov.
* Ett tryggt, strukturerat och professionellt agerande i olika elevsituationer.
* Ett lågaffektivt förhållningssätt och fokus på att bidra till lugn och stabilitet.
* Mycket goda ledaregenskaper och förmåga att organisera och prioritera.
* Förmåga att leda personal i det dagliga arbetet kring eleverna.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och en samlad bedömning av utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper kommer att göras.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer ett utdrag för arbete inom skola eller förskola via www.polisen.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314005".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2429) Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen
Rektor
Kajsa Forsgren kajsa.forsgren@kramfors.se 061280339
