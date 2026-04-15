Speciallärare inriktning IF till Brunnsboskolan
Göteborgs kommun / Speciallärarjobb / Göteborg Visa alla speciallärarjobb i Göteborg
2026-04-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
Publiceringsdatum2026-04-15
Vi söker nu en legitimerad speciallärare med inriktning inom intellektuell funktionsnedsättning med behörighet att undervisa i NO och matematik för åk 6-9.
Brunnsboskolan är en F-9-skola med en verksamhet i stark utveckling. Anpassad grundskola startade hos oss hösten 2024 och idag har vi fyra grupper i årskurs 1-6.
Vi står nu inför en fortsatt expansion och planerar att från hösten 2026 utöka verksamheten med årskurs 7-9 i två nya grupper. I samband med detta söker vi en speciallärare som vill vara med och bygga upp och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
På anpassad grundskola arbetar vi utifrån varje elevs individuella behov och utveckling och förutsättningar. Arbetslagen har till uppgift att vara flexibla och se möjligheter före hinder. I arbetslagen är samarbete mellan lärare, lärare fritidshem och elevassistenter av största vikt. Eleverna på anpassad grundskola har olika utvecklingsnivåer, med olika funktionsnedsättningar, autismspektrumtillstånd, adhd, epilepsi, hörselnedsättning mm.
Det kan även förekomma att eleverna har ett utåtagerande och eller självdestruktivt beteende. Eleverna i anpassad grundskola behöver stöd i de allra flesta situationer under dagen. Vi utgår från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Vårt viktigaste mål är att ge varje elev goda möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter, var och en efter sin individuella förutsättning. Vi utbildar eleverna mot självständighet som ger förutsättningar för ett meningsfullt liv. Den anpassade grundskolan omfattar två parallella inriktningar, ämnen och ämnesområden.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i en liten grupp elever i årskurs 6-9. Där du medverkar till utveckling av arbetet kring elever i behov av särskilt stöd och med anpassning och tillrättaläggande av miljön. Du arbetar med värdegrundsfrågor, och skapar förutsättningar för att utforma goda lärandemiljöer. Du stöttar ledningen med att aktivt verka för skolutveckling och kvalitetssäkring. Du kommer att göra pedagogiska kartläggningar av elevens skolsituation i syfte att upptäcka det som motverkar en önskad utveckling. Medverkan till att val av arbetsformer och arbetssätt anpassas efter elevers möjligheter och specifika behov.
Du kommer även att arbeta med att ge handledning i pedagogiska frågor både till arbetslaget. Undervisning och handledning till elever, individuellt eller i grupp samt konsultation och stöd till vårdnadshavare.
Vi erbjuder dig möjlighet att påverka din egen arbetssituation genom delaktighet i planering och utvecklingsarbete, personlig utveckling samt ändamålsenliga och trivsamma lokaler.
Tillsammans för att alla ska lyckas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och vidareutbildad som speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning för undervisning i anpassad grundskola. Du ska ha behörighet att undervisa för årskurs 7-9 i NO och, det är meriterande att ha behörighet i fler ämnen. Alternativt har du en lärarexamen och erfarenhet av att undervisa elever i behov av stöd och är intresserad av att vidareutbilda dig till speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.
Det är meriterande om du har kunskap om autism samt erfarenhet av att undervisa i anpassad grundskola. Alternativt har du en lärarexamen och erfarenhet av att undervisa elever i behov av stöd och är intresserad av att vidareutbilda dig till speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Vi ser att du har förmåga att arbeta självständigt, målstyrt och med stor uthållighet och flexibilitet.
Som person är du lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du är även flexibel och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar. Vidare har du en positiv inställning till samarbete samt att du är en god relationsskapare med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Slutligen är du ansvarsfull och gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt samt följer upp hur det blev.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Riley Wennerberg, Sveriges Lärare riley.wennerberg@grundskola.goteborg.se 0317015526
9856107