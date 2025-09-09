Speciallärare inr. IF till Tygelsjöskolans anpassade grundskola
Malmö kommun / Speciallärarjobb / Malmö Visa alla speciallärarjobb i Malmö
2025-09-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252159 Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är legitimerad speciallärare med erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning och som vill bli en del av på oss på Tygelsjöskolans Anpassade Grundskola. Tjänsten är främst inriktad mot ämnesområde åk F-6 men viss undervisning kan ske mot ämne.
Som speciallärare kommer du tillsammans med övriga i arbetslaget att verkar för en god pedagogisk miljö med målet att alla elever ska nå målen, må bra och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du arbetar i en miljö där praktiska och teoretiska inslag varvas utifrån elevernas behov. Du arbetar aktivt med ett främjande och förebyggande trygghetsarbete.
Eleverna har ofta en IF diagnos tillsammans med andra diagnoser, både inom NPF och medicinska, och därför är det viktigt att arbeta med tydlig struktur och tillgängliga lärandemiljöer.
Vi arbetar för varje elevs bästa skola och utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i både skolan och på fritidshemmet som syftar till att stärka alla elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som de får en meningsfull fritid. Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Planera, genomföra och utvärdera undervisningen
• Utöva mentorskap till eleverna
• Leda/delta i möte med vårdnadshavare samt andra interna och externa kontakter
• Samverka med övrig personal inom enheten (lärare och elevassistenter) och i elevhälsoteamet
• Leda/delta i arbete med åtgärdsprogram och pedagogiska bedömningar
• Samverka och handleda övrig personalKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare inriktigt IF med erfarenhet av arbete i den anpassade grundskolan. Du har god insikt och kunskap i den anpassade grundskolans styrdokument och har en god förmåga att tillämpa dem i det dagliga arbetet. Du anser att tillsammans arbete är en grundförutsättning för att få verksamheten att nå som långt som möjligt, både på gruppnivå och individnivå, för såväl elever som personal.
Du har en god didaktisk och pedagogisk kompetens som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö. Du har ett inkluderande förhållningssätt och du ser såväl elevgruppen som enskilda elevers individuella behov. Att bygga goda relationer med vårdnadshavare, elever och kollegor är självklart för dig.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Tygelsjöskolan utgör, tillsammans med Pilbäckskolan, ett rektorsområde där Tygelsjöskolan är en åk F-3 skola med ca 300 elever. Vi arbetar med att skapa en trygg skolmiljö med stort fokus på vår värdegrund. Vår ledord är värme, delaktighet och stolthet. Verksamheten genomsyras av vårt åtagande, språkutvecklande förhållningssätt. Runt om Tygelsjöskolan finns det en fantastisk natur som skapar goda möjligheter att driva pedagogisk verksamhet i utomhusmiljö.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Sara Lantz sara.lantz@malmo.se - Jobbnummer
9500639