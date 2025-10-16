Speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling till Grimstaskolan
2025-10-16
Vi på Grimstaskolan söker nu en nyfiken och engagerad speciallärare som kan ingå i vår skolas väg framåt mot våra högt satta mål.
Är du dessutom en trygg person som värdesätter goda relationer? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett arbete i en skola som kännetecknas av att vi ställer höga krav på såväl våra elever som vår personal, samt stöttar och utmanar varandra för att nå ännu längre. Hos oss får du arbeta i trevliga lokaler i en naturnära miljö.
Grimstaskolan är en skola med årskurser 6-9, som består av 17 klasser varav en klass tillhör den anpassade grundskolan (AG). Totalt har skolan cirka 470 elever varav cirka 18 elever går på AG. Varje årskurs bildar ett arbetslag och samarbetar kring elevernas utveckling och behov. Den anpassade grundskolan har ett eget arbetslag där man jobbar med de elever som är inskrivna där. Vi är en skola belägen i östra Upplands Väsby med god tillgång till natur, fritidsaktiviteter och aktiva föreningar.Om tjänsten
Som speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling bistår du skolan med din kompetens. Din huvuduppgift är att kartlägga och genomföra fördjupade bedömningar av elevers svårigheter inom läsning, skrivning och språkutveckling. Utifrån dessa analyser och i samarbete med undervisande lärare, ger du specialiserad undervisning och särskilt stöd, utifrån elevers enskilda behov.
Dessutom fungerar du som en handledare för kollegor, där du ger råd och stöd i att utveckla och anpassa lärmiljön för att förebygga svårigheter och främja språk-, skriv- och läsförmågan hos eleverna. Du kommer arbeta i nära samarbete med specialpedagog och speciallärare i matematik.
I tjänsten ingår arbete med dokumentation och kartläggning, som till exempel arbete med pedagogiska kartläggningar och utformande av åtgärdsprogram.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Har speciallärarexamen inom språk, skriv och läsutveckling.
- Har erfarenhet av undervisning på högstadiet.
Som person är du samarbetsorienterad, vilket för oss innebär att du har lätt för att arbeta tillsammans med andra för att nå de gemensamma målen. Vi fäster stor vikt vid din förmåga att samarbeta med övriga kollegor, vårdnadshavare och skolledning. Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig, samt att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare. Du brinner för att få varje elev att lyckas och du använder en bred pedagogisk och didaktisk kompetens.
Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ utifrån gemensamma beslut samt har en hög ansvarsnivå. Du arbetar även lugnt och systematiskt med ett lågaffektivt bemötande samt ett positivt och inkluderande förhållningssätt mot elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du har förmågan att hitta lösningar på uppkomna problem men utan att missa de långsiktiga målen. För att lyckas i rollen behöver du även vara strukturerad genom att du organiserar ditt arbete väl och ser till att slutföra det som påbörjats.
Varmt välkommen med din ansökan!
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
