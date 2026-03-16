Speciallärare (IF) till anpassad gymnasieskola, Sturegymnasiet
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Halmstad är en kommun i utveckling där vi varje dag arbetar för att våra 100 000 invånare ska trivas, känna trygghet och få möjlighet att växa.
Inom Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen strävar vi efter att genom utbildning, praktik och arbete stärka varje individs möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och nå självförsörjning.
På Sturegymnasiet möts kreativitet, gemenskap och kunskap i en miljö där teoretiska studier kombineras med praktiska och skapande uttryck. Inom den anpassade gymnasieskolan erbjuder vi fem nationella yrkesprogram och ett individuellt program. Nu söker vi två stycken speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning som vill vara med och bidra till en trygg och utvecklande skolvardag för våra elever. Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
På Sturegymnasiet blir du en del av ett engagerat och varmt arbetslag som arbetar för att ge eleverna en trygg, meningsfull och inspirerande skoltid. Som speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning bidrar du till att skapa studiero, trygghet och en lärmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas och växa. Tillsammans gör vi gymnasiet till ett äventyr där eleven alltid ska känna sig trygg och kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Som speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning arbetar du utifrån läroplanens mål och andra centrala och lokala styrdokument för att skapa en undervisning som ger varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas. Du ansvarar för planering, undervisning och bedömning, samt betygssättning där det är aktuellt. I rollen ingår även ett mentorskap där du följer eleverna under deras studietid. Det innebär att hålla utvecklingssamtal, ha regelbundna kontakter med vårdnadshavare och samarbeta med elevhälsan kring elevvårdsinsatser. Du är en viktig del av elevens trygghet och utveckling och bidrar till en helhetssyn runt varje individ. Arbetet innebär också samverkan med relevanta externa aktörer som bidrar till elevernas lärande och skolans utveckling. Tillsammans med arbetslaget dokumenterar, utvärderar och planerar du undervisningen och deltar aktivt i det gemensamma skolutvecklingsarbetet.Uppdraget kan förändras över tid utifrån verksamhetens behov. Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är utbildad speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Du behöver även ha behörighet att undervisa i gymnasiegemensamma ämnen inom de nationella programmen. Behörighet att undervisa i ämnesområden inom det individuella programmet är meriterande men inget krav.
Det är en fördel om du har behörighet att undervisa i svenska eller svenska som andraspråk, samt om du har erfarenhet av arbete inom anpassad gymnasieskola, inklusive mentorskap och arbete nära elever med olika behov. Erfarenhet eller utbildning inom lågaffektivt bemötande ses som meriterande.
B-körkort är önskvärt då arbetet ibland kan kräva förflyttningar inom verksamheten.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen blir du en del av ett arbete där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad. Du bidrar till att människor når utbildning, arbete och självförsörjning och ingår i en organisation med bred kunskap och stark utvecklingsvilja.
Hos oss möts du av ett tillitsbaserat ledarskap där dina idéer tas tillvara och där du har möjlighet att påverka arbetssätt och metoder. För att du ska känna dig trygg i din roll får du en genomtänkt och ordentlig introduktion.
Här kan du läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder i Halmstads kommun: https://www.halmstad.se/jobbahososs/kommunensomarbetsgivare/halsaochformaner.10693.html
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Om du erbjuds anställning inom gymnasie- och anpassad gymnasieskola på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och kan ta upp till 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Sturegymnasiet Kontakt
Ola Westmar ola.westmar@halmstad.se 072-0830854 Jobbnummer
9800890