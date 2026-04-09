Speciallärare IF och behörig i SVA & SO 1-6 till resursskola på Utbyskolan
2026-04-09
Välkommen till Utbyskolan 1-9 resursskola! Vi söker dig som vill arbeta i en resursskola där relationer, struktur och individanpassning är grunden i undervisningen. Tjänsten riktar sig till dig som är utbildad speciallärare med inriktning IF, eller som är under utbildning med minst ett år genomfört, samt är legitimerad grundlärare för låg- och mellanstadiet med behörighet i SVA och SO, gärna i kombination med ytterligare ämnen.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare på resursskola arbetar du med att skapa en trygg, strukturerad och förutsägbar lärmiljö för elever i behov av särskilt stöd. Du använder tydliggörande pedagogik och visuellt stöd, såsom scheman, bildstöd och arbetsordningar, för att underlätta elevernas lärande och delaktighet. I undervisningen använder du även alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt tecken som stöd (TAKK).
Du arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och har ett tryggt och professionellt bemötande. En viktig del av uppdraget är att förebygga och hantera utmanande beteenden på ett strukturerat och respektfullt sätt samt att bidra till en intryckssanerad och trygg skolmiljö.
Om Utbyskolan
På Utbyskolan arbetar du i ett starkt och engagerat arbetslag med vilja och kompetens att se varje enskild elev. Alla våra lärare är legitimerade, och vi har flera ämnesbehöriga grundlärare. Du undervisar i första hand i dina behörighetsämnen men kan även undervisa i andra ämnen då vi strävar efter att eleverna ska möta så få vuxna som möjligt under sin skoldag, för att skapa trygghet och kontinuitet.
Skolan har även legitimerade lärare i musik, bild, idrott och slöjd. Eftersom Utbyskolan saknar idrottshall åker eleverna med våra leasade bilar till närliggande hallar tillsammans med idrottslärare och fritidsledare. Utbyskolan ligger naturnära i Utby. "Skogen i skolan" är en del av vår pedagogik, där eleverna får undervisning utomhus kopplat till allemansrätten, natur, miljö och praktiskt lärande. Kvalifikationer
Formella krav:
Har lärarlegitimation för grundskolans låg- och mellanstadium med behörighet i SVA och SO (gärna fler ämnen)
Har speciallärarexamen med inriktning IF, eller är under pågående utbildning (minst ett år genomfört)
Har erfarenhet av arbete i resursskola, särskild undervisningsgrupp eller anpassad grundskola
Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med elever med, autism grad 2-3, ADHD kombinerad form, språkstörning, låg begåvning, svår ångestproblematik
God kunskap om styrdokument samt förmåga att omsätta läroplan, kursplaner och lokala riktlinjer i det dagliga pedagogiska arbetet
Erfarenhet av att planera och genomföra pedagogiska anpassningar för elever med NPF, låg begåvning, särskild begåvning och språkstörning
Erfarenhet av att planera, kartlägga och genomföra undervisning på rätt kognitiv nivå
Erfarenhet av lågaffektivit bemötande, bildstöd, tecken som stöd och AKK
Personliga kompetenser:
Har en stark relationsskapande förmåga och utövar ett tydligt och tryggt ledarskap
Skapar trygghet, stabilitet och arbetsro för elever med omfattande behov
Har god kommunikation och samverkansförmåga gentemot vårdnadshavare och externa aktörer
Bidrar till en prestigelös, lösningsfokuserad och samarbetsinriktad arbetskultur
Är flexibel, kreativ, tålmodig och trygg i utmanande situationer
Har god analytisk förmåga att identifiera elevers styrkor, behov och utvecklingsområden
Är drivande i att tillsammans med arbetslaget utveckla lärmiljöer och undervisning Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Biträdande rektor
Ronak Larsson ronak.larsson@grundskola.goteborg.se 031-3673341
9844529