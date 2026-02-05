Speciallärare IF inom anpassad grund- och gymnasieskola
2026-02-05
Laban skolans anpassade grund- och gymnasieskola söker en erfaren, engagerad och kompetent speciallärare med inriktning IF som i grunden är förskollärare/grundskollärare med erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola och/eller gymnasium.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för hela undervisningsprocessen för eleverna som läser ämnesområden på grundskolan och/ eller gymnasiets individuella program. Till din hjälp har du ett team av skickliga elevassistenter och erfarna speciallärare. Tillsammans med övriga kollegor och elevhälsan är du med och utvecklar vår verksamhet.
Du förstår vikten av att undervisning ska vara kreativ och stimulerande samtidigt som den ska följa läroplanen och dess intentioner om god undervisning. Du planerar, organiserar, genomför och utvärderar undervisningen enskilt och tillsammans med dina kollegor. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga och en vilja att eleverna ska nå sin fulla potential.
I klassrummet med eleverna är du en tydlig ledare som har förmåga att skapa en lärmiljö som präglas av trygghet, glädje och kunskap. Detta görs med god didaktisk förmåga, en tydlig struktur och varierad undervisning som är anpassad efter individens förutsättningar.
Du ser dokumentation och bedömning som en naturlig del av undervisningen och därmed ditt arbete. Du har god förmåga att analysera och reflektera kring din undervisning för att därigenom ständigt utveckla och förbättra den.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• i grunden är legitimerad förskollärare/grundskollärare.
• har erfarenhet av undervisning inom anpassad grundskola och har god kännedom om styrdokumenten.
• använder digitala verktyg i undervisningen samt använder tydliggörande pedagogik och har kännedom om positivt beteende stöd.
• har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.
• att du uttrycker dig väl i såväl tal som skrift då det i rollen ingår skriftlig dokumentation samt muntlig kommunikation.
Legitimation som lärare och Speciallärarutbildning med inriktning IF är ett krav för att jobba inom anpassad grundskola.
Är du inte speciallärare idag men har jobbat minst 4 år som förskollärare/grundskollärare så kan arbetsgivaren ge dig möjlighet att studera enligt lärarlyftet, under 3 år, förutsett att du kan tänka dig att arbeta minst 80% under studietiden. Det sker i så fall ett år efter påbörjad anställning.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid utbildning och personlig lämplighet.Övrig information
Laban skolans anpassade grundskola och gymnasium ingår i utbildnings koncernen Cedergrenska som bedriver skolor från Östersund i norr till Skåne i söder med 50 skolor grundskolor, gymnasieskolor och förskolor med olika inriktningar, 10000 barn/elever och 1700 medarbetare.
Utbildnings koncernen bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar.
Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor.
Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla koncernens arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: jenny.andersson@labanskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Labanskolan AB
(org.nr 556570-1082), https://labanskolan.se
Levertinsgatan 31 (visa karta
754 30 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Labanskolan Kontakt
Rektor/ verksamhetschef
Jenny Andersson jenny.andersson@labanskolan.se 0840051020 Jobbnummer
9725745