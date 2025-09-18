Speciallärare i svenska åk 7-9 till Fryshusets grundskola, Husby
Stiftelsen Fryshuset / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2025-09-18
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.
Om Fryshusets Grundskola Husby
Fryshuset Grundskola Husby är en högstadieskola med ca 200 elever. Här finns möjligheter och utmaningar som kräver att vi ständigt utvecklar skolans arbete och jobbar tätt tillsammans i lärarlaget. Vi tror på att skapa goda relationer med elever, personal och vårdnadshavare där skolans ledning har regelbundna träffar med föräldrarådet som är vårdnadshavarnas röst. Det är viktigt att som pedagog arbeta relationsfrämjande med eleverna.
Om rollen
Som speciallärare ansvarar du för att tillsammans med förstelärare, lärare och specialpedagog, planera, kartlägga, analysera och följa upp elevers språk-, läs- och skrivutveckling på skolan. Du utvecklar, implementerar och stödjer organisatoriska strukturer för att säkerställa att alla elever ges förutsättningar att utveckla sitt språk, sin läsning och skrivning. Du bidrar till en systematisk uppföljning av resultat och utvecklingsbehov. Som en naturlig del av elevhälsoarbetet ligger fokus på förbyggande och främjande insatser. Du, liksom dina kollegor inom elevhälsoteamet, arbetar aktivt med handledning och stöd gentemot lärarkollegiet. Fördjupade kartläggningar inom språk-, läs- och skrivförmåga är en del av ditt uppdrag och med din specialistkompetens blir du ett naturligt stöd i frågeställningar kring eventuella vidare utredningar och remisser till logoped. Du har kontakt med vårdnadshavare för ett tätt samarbete mellan skola och hem samt jobbar aktivt med elevinsatser. Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och rektor.
Den vi söker
• Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling.
• Tidigare arbetslivserfarenhet från arbete som speciallärare är ett krav.
• Du har gedigen kunskap inom språk- och läsutveckling, läs- och skrivsvårigheter samt åtgärder som gör skillnad.
• Du är trygg i att använda digitala verktyg som stöd i undervisning och kartläggning. Har du erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever i behov av särskilt stöd samt på skolor i socioekonomisk utsatta områden ses även det som meriterande.
• God insikt i andraspråksutveckling är också meriterande.
Som person är du trygg, stabil och skicklig på att skapa goda relationer hos eleverna, lärarna och vårdnadshavarna. Du har även en god pedagogisk förmåga där du entusiasmerar, stöttar och motiverar eleverna, samtidigt som du ställer höga krav på dem. Vidare drivs du av utveckling och använder din kreativitet för att skapa goda lärandemiljöer för eleverna. Du är analytisk och strukturerad, men också kreativ i hur du hittar lösningar för elever i behov av stöd. Rollen innebär ett nära samarbete med såväl kollegor och vårdnadshavare som externa aktörer så som socialtjänst, BUP och habilitering etc. Därför ser vi att du är respektfull i ditt bemötande gentemot andra och värdesätter samarbetet med kollegor så att ni gemensamt kan skapa en meningsfull och stimulerande verksamhet. Du har ett helhetsperspektiv där du ser till hela verksamhetens bästa när du fattar beslut. Vi ser gärna att du har god förmåga att prioritera och inte drar dig för att ta stöd av dina medspelare för att skapa en hälsosam arbetsplats.
Omfattning och villkor
Omfattning: 100%.
Tillträde: Så snart som möjligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Lön: Månadslön.
Tjänsten omfattas av Fremias skolavtal med Sveriges Lärare, Kommunal, Sveriges skolledare och Vision.
Sista ansökningsdag är 2025-10-18.
Rektor Christer Vestergren Christer.vestergren@fryshuset.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
