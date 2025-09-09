Speciallärare i sv/sv åk 4-6 till Hermodsdalsskolan
Malmö kommun / Speciallärarjobb / Malmö Visa alla speciallärarjobb i Malmö
2025-09-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251987 Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad speciallärare till Hermodsdalsskolan som vill vara en del av ett kompetent och samarbetsinriktat arbetslag. Som speciallärare hos oss planerar och genomför du undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Du samarbetar nära med klasslärare, speciallärare, specialpedagog samt biträdande rektor. En viktig del av ditt uppdrag är att bidra till utvecklingen av elevernas lärmiljö samt att stödja lärarna i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
Du ansvarar även för att upprätta, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram i samarbete med mentorer och specialpedagog. På Hermodsdalsskolan är du en nyckelperson i arbetet med att stärka elevernas måluppfyllelse. Du deltar i våra regelbundna resultatdialoger, där vi gemensamt analyserar elevers kunskapsutveckling, identifierar utmaningar och anpassar undervisningen efter varje elevs behov.
Vi arbetar utifrån övertygelsen att alla elever kan och ska lyckas - och tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för varje elevs utveckling och lärande. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet i svenska och som har speciallärarexamen med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling. Det är meriterande om du även har behörighet i svenska som andraspråk samt erfarenhet av arbete som speciallärare på mellanstadiet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning i helklass och är väl förtrogen med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Du har goda kunskaper om skolans styrdokument och förmåga att omsätta dem i praktiken.
Som medarbetare leder du dig själv i ditt uppdrag. Du har ett relationellt ledarskap, är flexibel, lösningsfokuserad och har en god samarbetsförmåga. Du arbetar evidensbaserat och använder digitala verktyg som ett naturligt stöd i din undervisning och dokumentation.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Hermodsdalsskolan är en F-9-skola med både grundskola och anpassad grundskola. På grundskolan går det 510 elever, och på den anpassade grundskolan 50 elever. Vi arbetar med nära relationer till både elever och vårdnadshavare och anpassar undervisningen till varje elev genom regelbundna resultatdialoger. Vår grundsyn är att alla elever kan och ska lyckas. Vi analyserar, följer upp och utvärderar varje elevs utveckling. Om något inte fungerar gör vi om, för att eleven ska lyckas. Detta innebär en verksamhet i ständig förändring, och du behöver trivas i ett högt tempo och i snabba förändringar kopplade till varje elevs behov.
Vi står för ett elevnära skolledarskap, vilket bland annat syns genom de verksamhetsrundor skolledningen genomför varje vecka samt genom elevintervjuer med varje årskurs. Hermodsdalsskolans fritidsverksamhet har cirka 90 elever.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Christina Lassnack christina.lassnack@malmo.se 0708-526571 Jobbnummer
9499354