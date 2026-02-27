Speciallärare i matematik till stödteamet i Rydaholm och Horda skolor
2026-02-27
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-02-27Beskrivning
Vi söker ett stödteam!
Speciallärare i matematik 25% som är en del i stödteamet
Horda skola och Rydaholms skola söker speciallärare i matematik
Beskrivning speciallärare i matematik 25%
Vill du vara med att utveckla och vara en del av ett stödteam? Vill du vara med och forma ett team där det ingår en specialpedagog, en speciallärare i svenska, en kurator, en skolsköterska, en skollogoped och en skolpsykolog? Vill du arbeta med ett främjande elevhälsoarbete i en interkulturell skola med härliga och ibland utmanande elever? Då ska du söka det här jobbet.
Vi söker dig som har kunskap och behörighet som speciallärare i ämnet matematik. Du ska vara väl insatt i den senaste forskningen kring matematikinlärningen och dess framgångsfaktorer. Du är självgående och drivs av ett genuint intresse kring elevens lärande.
Du bygger din speciallärargärning genom att skapa relationer med varje elev, också för att ta tillvara elevens nyfikenhet och drivkraft. Du är också välplanerad, strukturerad och du lägger stor vikt vid att implementera strukturer, för att nå framgångsrika lärandemiljöer för de elever som du undervisar. Du bygger din undervisning på förtroendefulla relationer med eleverna, men har också lätt för att skapa relationer och samverka med kollegor.
Självklart kommer du att kunna jobba 100%, men då som klasslärare och/eller ämneslärare.
Vilka är vi?
Vi på Horda skola och Rydaholms skola erbjuder dig ett stimulerande arbete i en interkulturell miljö med engagerade och kompetenta medarbetare. Under läsåret fortsätter vi kompetensutvecklingen för personalen kring differentierad och explicit undervisning. Förstelärargruppen, som består av fyra förstelärare, driver det kollegiala lärandet på skolorna. Via kvalitetsarbetet arbetar vi för att öka elevernas läsförståelse, utveckla elevernas trygghet och studiero, och matematik.
Horda skola har ca 90 elever och Rydaholms skola har ca 180 elever. Båda skolorna är grundskolor med elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Du är placerad på Rydaholms skola, men kommer regelbundet att jobba också i Horda skola som ligger 8 kilometer norr om Rydaholm. Dina arbetsuppgifter
En tjänst som speciallärare innebär ett självgående arbete tillsammans med övriga kompetenser i stödteamet, men framför allt undervisning med enskilda elever eller elever i liten grupp.
Du följer med i senaste skolforskningen, och driver och sprider kunskap och är aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor. Dessutom ansvarar du för att delta i föräldrakontakter och samverkan med andra lärare på skolan. Du kan ev komma att delta i kommunalövergripande ämnesnätverk och i kompetensutveckling.
Rektor planerar tillsammans med specialläraren förutsättningar och arbetet i den årliga uppdragsdialogen. Kvalifikationer
Du ska genom dokumentation kunna redovisa väl vitsordat arbete med elevhälsan och specialundervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
Lärarlegitimation för gällande stadie, samt speciallärarlegitimation, och betyg som visar på behörighet och kompetens krävs. Du ska ha goda insikter i skolans uppdrag och styrdokument, och välrenommerade ledaregenskaper. Vi ställer högra krav på kunskaper om extra anpassningar, särskilt stöd och på noggrann dokumentation.
Vidare har du som söker mycket goda IT-kunskaper och är van att använda digitala verktyg i det dagliga arbetet.
Personlig lämplighet är avgörande vid tillsättning av tjänsten.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv. Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/130". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Rydaholm skola och Horda skola Kontakt
Katarina Andersson, rektor 0370-380055 Jobbnummer
9768430