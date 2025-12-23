Speciallärare i matematik till Nordic International Norrköping
2025-12-23
Vi söker en speciallärare med inriktning matematik till vår fantastiska skola!
Vi söker dig som vill vara en viktig del i skolans elevhälsoarbete och samarbeta med skolans lärare för att stötta elever (årskurs 4-9) i deras lärande och utveckling. I rollen som speciallärare med inriktning matematik kommer du att arbeta för att identifiera och ge stöd till elever i behov av hjälp, samtidigt som du bidrar till en förebyggande och främjande elevhälsa.
Ditt uppdrag
Samverka med skolans lärare, EHT-team och skolledningen kring skolans elever.
Arbeta för att möta elevers behov på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Arbeta både med elever i grupp och enskilt, med fokus på matematik. Detta sker oftast i klassrummet. Det kan innebära färdighetsträning, stöd i att planera och organisera skolarbetet eller att fungera som en länk mellan elev och lärare.
För att ansöka vill vi att du har
En l ärarutbildning med legitimation i matematik (meriterande med en speciallärarutbildning med inriktning matematik.)
Erfarenhet av att arbeta som speciallärare.
För att lyckas i rollen vet vi att du är
En naturlig ledare med förmåga att skapa struktur och tydlighet i klassrummet.
Vänlig och empatisk och har lätt för att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Har du arbetat i en internationell skolmiljö ser vi det som meriterande!
Anställningsform: Tillsvidare, ferietjänst. Provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: 50-100%.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 25 januari 2026. Rekryteringen sker löpande; det kan innebära att processen avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Så ansöker du
