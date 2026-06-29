Speciallärare i matematik till Lugnviksskolan
Östersunds Kommun / Speciallärarjobb / Östersund Visa alla speciallärarjobb i Östersund
2026-06-29
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
, Kalix
eller i hela Sverige
Lugnviksskolan är en två parallellig F-9 skola med ca 490 elever. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Lugnviksskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar på varandra och på eleverna. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som goda, vuxna förebilder på allvar. Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare och elever skapa en verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa förutsättningarna för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag. Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som speciallärare i matematik hos oss blir du en nyckelperson i vårt arbete med stödinsatser till eleverna. Du jobbar nära elever och lärare för att identifiera, förebygga och undanröja hinder för alla elevers lärande i matematik samt att göra stödinsatser och anpassningar konkreta i klassrummet.
I rollen kommer du bland annat att:
Planera, genomföra och, i samråd med specialpedagog, följa upp särskilt stöd i matematik för elever, både enskilt och i mindre grupper.
Kartlägga elevers matematiska förmåga på ett strukturerat sätt, ta fram pedagogiska anpassningar och bidra med underlag i pedagogiska utredningar.
Handleda och stötta lärare i deras arbete med att utveckla matematikundervisningen.
Samarbeta med övriga speciallärare, specialpedagoger och skolans elevhälsopersonal.
Ha dialog med vårdnadshavare för att skapa en helhet kring elevens lärande.Om företaget
Hos oss får du:
En arbetsplats med stark lagkänsla, där vi hjälps åt i både lätta och svåra ärenden.
Nära samarbete mellan lärare, speciallärare, specialpedagoger och elevhälsans andra professioner.
En skolkultur där lärande, empati och respekt går hand i hand.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din roll och trivs med att jobba både självständigt och tillsammans med andra.
Vi vill att du har:
Speciallärarlegitimation med inriktning matematikutveckling (krav)
Dokumenterad kunskap och erfarenhet av undervisning i matematik mot grundskolans olika årskurser (krav)
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God kännedom om skolans styrdokument och förmåga att omsätta dem i vardagen
God datorvana och erfarenhet av digitala lärmiljöer
Vi söker dig!
Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig. Du är engagerad i mötet med eleverna och har förmåga att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Du är flexibel och kan hitta nya lösningar i arbetet. Du är självgående och trygg i ditt pedagogiska ledarskap och har en god förmåga att skapa relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Midvägen 12 (visa karta
)
831 51 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Håkan Olofsson hakan.olofsson@ostersund.se +4663143956 Jobbnummer
9983047