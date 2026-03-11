Speciallärare i matematik till högstadiet på Tunaskolan
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vi söker en speciallärare i matematik för årskurs 6-9 som vill bidra till att utveckla undervisningen utifrån skolans pedagogiska inriktning och stärka elevernas möjlighet att nå kunskapskraven i matematik.
I uppdraget ingår att:
- genomföra pedagogiska kartläggningar och utredningar.
- analysera elevers behov av stöd i matematik.
- planera och genomföra undervisning inom ramen för särskilt stöd.
- arbeta språkutvecklande i matematik i enlighet med skolans inriktning "Matematik är ett språk".
- stödja elever i att utveckla förståelse för matematiska begrepp, representationer och resonemang.
- handleda och stödja lärare i arbetet med extra anpassningar och differentierad undervisning.
- bidra till utvecklingen av tillgängliga lärmiljöer där språk, begrepp och matematiskt tänkande integreras.
- samverka med elevhälsa och arbetslag i förebyggande och främjande arbete.
- bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete genom analys av resultat och utveckling av undervisningen.
Arbetet innebär ett nära samarbete med matematiklärare, arbetslag och skolledning för att stärka undervisningens kvalitet och elevernas måluppfyllelse.
Vi söker dig
Vi söker dig som vill bidra till en inkluderande och språkutvecklande matematikundervisning där elever ges möjlighet att utveckla både matematiska kunskaper och matematiskt språk. Vi söker dig som bidrar till en lärmiljö där elever möter tydlig struktur, höga förväntningar och ett matematiskt språk som gör lärandet tillgängligt.
Du har:
- speciallärarexamen med inriktning matematik.
- lärarlegitimation för undervisning i matematik för grundskolans högstadium.
- minst fem års erfarenhet av undervisning som speciallärare inriktning matematik på högstadiet.
- god kunskap om skolans styrdokument och regelverk.
- erfarenhet av arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.
Det är meriterande om du har erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt i matematik, handledning av kollegor samt utvecklingsarbete inom matematikdidaktik.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att analysera elevers lärande och matematiska förståelse,
arbeta språk- och begreppsutvecklande i matematikundervisningen, samverka med lärare och elevhälsa i ett förebyggande och främjande perspektiv samt bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete.
I rekryteringsprocessen kommer särskild vikt att läggas vid din förmåga att beskriva hur du arbetar med specialpedagogiska insatser i matematik samt hur språkutvecklande arbetssätt kan bidra till ökad måluppfyllelse.
Vi har i denna rekrytering valt att tillämpa löpande urval, vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi har i denna rekrytering även valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Tunaskolan är en F-9-skola i Lund med cirka 900 elever och 170 medarbetare. Skolan organiseras genom ett ledningsteam bestående av rektor och fem biträdande rektorer.
En central pedagogisk inriktning på Tunaskolan är "Matematik är ett språk". Det innebär att vi ser matematik som ett kommunikativt ämne där begreppsförståelse, resonemang och matematiskt språk står i centrum. Undervisningen utvecklas därför i nära samspel mellan språkutvecklande arbetssätt och matematiskt tänkande.
Arbetssättet ligger i linje med läroplanens intentioner om att undervisningen ska stödja elevernas begreppsutveckling, kommunikation och resonemangsförmåga samt bidra till att eleverna utvecklar ett allt mer precist och funktionellt ämnesspråk.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad.
