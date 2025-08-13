Speciallärare i matematik till Fredricelundsskolan
2025-08-13
Publiceringsdatum2025-08-13
Vi söker en engagerad speciallärare i matematik!
Hos oss får du varje dag möjlighet att göra verklig skillnad - både för elevernas lärande och för skolans utveckling.
Du kommer vara en viktig resurs i arbetet med att skapa inkluderande lärmiljöer och bidra med din kompetens till både enskilda elever, kollegor och arbetslag.
Här arbetar vi tillsammans - för eleverna, för varandra och för att skapa en skola där alla har möjlighet att lyckas.
På https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/fredricelundsskolangår
cirka 300 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i Våxnäs centrum, i ett fint naturområde med park, Himlabacken och skogen i direkt anslutning. Det finns en idrottsskola och aktivitetsskola som erbjuder gratis fritidsaktiviteter. Skolan har en hög måluppfyllelse och vi strävar efter att alla lärare ska ha formell behörighet i alla ämnen de undervisar i.Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare på Fredricelundsskolan ingår du i skolans elevhälsoteam där det kollegiala lärandet och samarbete mellan elevhälsans professioner är i fokus. Ett nära samarbete mellan elevhälsan, lärare och övriga kollegor är en grundförutsättning i vårt arbete där eleverna sätts främst.
Som speciallärare medverkar du till att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling hos elever som riskerar att hamna eller är i matematiksvårigheter.
Du genomför kartläggningar, stöd och dokumentation kring elever i behov av särskilt stöd. I uppdraget ingår att i samarbete med skolans övriga lärare undervisa elever i mindre undervisningsgrupper samt individuellt. Du förväntas ha en aktiv roll på skolan när det gäller elevhälsoarbete av främjande och förebyggande art med fokus på matematik. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik i årskurs F-6 med speciallärarexamen.
Som person har en mycket god förmåga att planera, utveckla, genomföra och följa upp undervisning och stödinsatser som till att syftar förebygga svårigheter elever kan uppleva med matematik. Ditt sätt att arbeta utgår från evidensbaserade metoder. Du ska arbetar aktivt för att identifiera utvecklingsområden och driver förbättringar i verksamheten inom matematikområdet. Du ska ha förmågan att arbeta långsiktigt och systematiskt med elevers lärande, även när framstegen är små eller uteblir en tid. Du ser och bekräftar varje elev som individ, vilket bidrar till motivation och engagemang.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Fredricelundsskolan Kontakt
