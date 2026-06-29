Speciallärare i matematik till Carl Engströmskolan
Eslövs kommun, Gymnasieskolan / Speciallärarjobb / Eslöv Visa alla speciallärarjobb i Eslöv
2026-06-29
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er).
Är du vår nästa speciallärare i matematik?
Vill du arbeta i en utvecklingsinriktad gymnasieskola där samarbete, kvalitet och nytänkande står i fokus? Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens i en varierad roll där du arbetar nära både elever och kollegor.
Ditt uppdrag
I rollen som speciallärare blir du en viktig pedagogisk resurs som bidrar till att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling.
Du arbetar med elever från både yrkes- och högskoleförberedande program.
Du kombinerar elevnära arbete med handledning och stöd till skolans pedagoger kring extra anpassningar och särskilt stöd.
Du ingår i elevhälsoteamet och bidrar aktivt till skolans förebyggande och främjande elevhälsoarbete.
Du deltar i skolans utvecklingsarbete tillsammans med engagerade kollegor.
Du stöttar elever att nå sina mål och vägleder pedagoger i arbetet med anpassningar och särskilt stöd.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har rätt kompetens och ett stort engagemang för elevers lärande.
Du är legitimerad speciallärare med inriktning matematik.
Erfarenhet av arbete inom gymnasieskolan är meriterande.
Är det här du?
Du är en person som skapar förtroende, trivs med samarbete och vill utveckla både elever och verksamhet.
Du har ett relationellt, positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Du behåller lugnet även när tempot är högt och kan prioritera och fatta välgrundade beslut i en föränderlig vardag.
Du är strukturerad och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete.
Du arbetar analytiskt och bidrar till skolans systematiska kvalitetsarbete.
Du arbetar noggrant och systematiskt, har ett öga för detaljer och strävar ständigt efter att utveckla och förbättra verksamheten.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en modern gymnasieskola där utveckling, samarbete och arbetsglädje går hand i hand.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor, ett brett utbildningsutbud och moderna lokaler med ett attraktivt läge nära stationen. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och vara med och forma en verksamhet där elevernas lärande alltid står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-29Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Lön mellan 43 900 och 52 750 kr beroende på erfarenhet och ansvar. Den slutgiltiga lönen fastställs individuellt och baseras på en samlad bedömning av din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, och inom vilket område du har arbetat tidigare.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst sex månader gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Löneintervall: mellan 43 900 och 52 750 kr
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 Eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334196 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
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241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Gymnasieskolan Kontakt
Rektor
Anna Öjehagen anna.ojehagen@eslov.se 041362140 Jobbnummer
9982465