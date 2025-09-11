Speciallärare i matematik sökes till Eslövs Kommun
2025-09-11
Nu söker vi vår nästa speciallärare i matematik - brinner du för att göra skillnad för elever i behov av särskilt stöd i en dynamisk och utvecklande verksamhet?
Ditt uppdrag
Hos oss på Centrala undervisningsgruppen får du möjlighet att arbeta med elever som behöver extraordinära stödinsatser - och göra det i ett sammansvetsat, professionellt team med hög kompetens och stort hjärta.
Hos oss innebär arbetet att:
• Undervisa elever i grupp samtidigt som du har ditt specialpedagogiska uppdrag, vara nära eleverna i det dagliga lärandet
• Använda hela din specialpedagogiska verktygslåda för att skapa struktur, trygghet och framsteg för varje elev
• Bidra till att skapa en lärmiljö där alla elever kan lyckas - på riktigt
Din erfarenhet
För att lyckas i rollen behöver du ha rätt utbildning. Nedan ser du vad vi värdesätter hos dig:
• Legitimerad grundskollärare med speciallärarexamen inriktning matematik och med behörighet att undervisa i annat teoretiskt ämne för årskurs 4-9
• Tidigare erfarenhet av de delar som omfattas av uppdraget
• Erfarenhet från arbete i särskild undervisningsgrupp samt bred kompetens inom NPF-området
• Planering, genomförande och utvärdering av undervisning i alla förekommande teoretiska ämnen
• Direkt arbete med elever/elevgrupp med insatser som leder till ökad måluppfyllelse
• Kartläggningar och analyser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå specialpedagogisk dokumentation
• Mentorskap samt uppföljning av elevernas resultat tillsammans med elever, kollegor och skolledning
• Du är väl förtrogen med läroplanen Lgr 22 och skollagen
• Du har god kännedom om CPS (Collaborative and Proactive Solutions)
• Du är väl förtrogen med att använda digitala verktyg i undervisningen
Meriterande är:
• Du använder dig av Ross Greenes teorier i ditt arbete
Är det här du?
Vi söker dig som vill bidra med engagemang och professionalitet för att skapa en trygg och utvecklande skolmiljö där varje elev kan nå sin fulla potential.
Vi tror att du har flera av följande egenskaper:
• Är lösningsfokuserad och flexibel i snabbt föränderliga undervisningssituationer
• Har förmåga att prioritera och agera strukturerat även i pressade lägen
• Har en helhetssyn på elevens utveckling och lärande samt bidrar till ökad måluppfyllelse på skolnivå
• Bidrar aktivt till skolans pedagogiska utvecklingsarbete med särskilt fokus på inkludering och tillgänglighet
• Är tålmodig, positiv och trygg i bemötandet av elever, även i utmanande situationer
• Visar hög stresstålighet och flexibilitet vid oförutsedda förändringar, med barnets bästa som självklart fokus
• Aktivt deltar och tillför input i verksamhetens SKA-arbeten
• Deltar i skapande av tillgänglig lärmiljö genom bland annat anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer
• Identifierar hinder och möjligheter i lärmiljön samt föreslår lösningar som stärker elevernas lärande
• Du har ett salutogent förhållningssätt, vilket bland annat innebär att du ser möjligheter istället för svårigheter
• Du är trygg i din roll och i ditt pedagogiska ledarskap är du strukturerad och lägger stor vikt vid att skapa goda relationer samt en meningsfull, begriplig och hanterbar skolgång för skolans elever
• Driven och strukturerad - du vill vara med och utveckla både elever och verksamhet
• En nyckelperson i arbetslaget - en spindel i nätet som gärna delar med dig av kunskap
Vi erbjuder
Hos oss får du en meningsfull roll där du verkligen gör skillnad - tillsammans med ett erfaret och engagerat team.
Vi erbjuder dig:
• En meningsfull roll i en viktig verksamhet där du verkligen gör skillnad
• Ett nära samarbete i ett erfaret, varmt och lösningsfokuserat team
• Stöd från skolledning och professionella kollegor
• Fortbildning och möjlighet till kollegialt lärande
Om arbetsplatsen
Vill du göra verklig skillnad för elever som behöver det allra mest?
Hos oss möts du av ett mycket engagerat och professionellt team bestående av speciallärare, specialpedagog, ämneslärare och biträdande enhetschef - alla med en gemensam drivkraft: att skapa en skoldag som fungerar och gör skillnad, varje dag.
Välkommen med din ansökan! Du kan komma att bli inbjuden till en intervju innan ansökningstidens slut men givetvis beaktar vi alla ansökningar som kommer in inom ansökningstiden.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Varför arbeta i Eslövs kommun? Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
