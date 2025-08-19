Speciallärare i matematik sökes till Eslövs Kommun
Eslövs kommun, Centrala undervisningsgruppen / Speciallärarjobb / Eslöv Visa alla speciallärarjobb i Eslöv
2025-08-19
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eslövs kommun, Centrala undervisningsgruppen i Eslöv
Nu söker vi vår nästa speciallärare - brinner du för att göra skillnad för elever i behov av särskilt stöd i en dynamisk och utvecklande verksamhet?
Ditt uppdrag
Hos oss på Centrala undervisningsgruppen får du möjlighet att arbeta med elever som behöver extraordinära stödinsatser - och göra det i ett sammansvetsat, professionellt team med hög kompetens och stort hjärta.
I rollen arbetar du i grupp med elever som undervisande lärare, samtidigt som du har ditt specialpedagogiska uppdrag, nära eleverna i det dagliga lärandet.
Här är ingen dag den andra lik, och du får använda hela din specialpedagogiska verktygslåda för att skapa struktur, trygghet och framsteg för varje elev. Tillsammans skapar vi en lärmiljö där alla kan lyckas - på riktigt.
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med speciallärarexamen inriktning matematik och med behörighet att undervisa i engelska eller annat teoretiskt ämne för årskurs 4-9.
Det är nödvändigt att du har tidigare erfarenhet av de delar som omfattas av uppdraget, och vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i särskild undervisningsgrupp samt bred kompetens inom NPF-området.
Ytterligare en förutsättning är att du är väl förtrogen med läroplanen Lgr 22 och skollagen.
Din erfarenhet
• Legitimerad grundskollärare med speciallärarexamen inriktning matematik och med behörighet att undervisa i engelska eller annat teoretiskt ämne för årskurs 4-9.
• Tidigare erfarenhet av de delar som omfattas av uppdraget.
• Erfarenhet från arbete i särskild undervisningsgrupp samt bred kompetens inom NPF-området.
• Planering, genomförande och utvärdering av undervisning i alla förekommande teoretiska ämnen.
• Direkt arbete med elever/elevgrupp med insatser som leder till ökad måluppfyllelse
• Kartläggningar och analyser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå specialpedagogisk dokumentation.
• Mentorskap samt uppföljning av elevernas resultat tillsammans med elever, kollegor och skolledning.
• Du är väl förtrogen med läroplanen Lgr 22 och skollagen.
• Du har god kännedom om CPS (Collaborative and Proactive Solutions)
• Du är väl förtrogen med att använda digitala verktyg i undervisningen.
Meriterande är:
• Du använder dig av Ross Greenes teorier i ditt arbete.
Är det här du?
• Är lösningsfokuserad och flexibel i snabbt föränderliga undervisningssituationer.
• Har förmåga att prioritera och agera strukturerat även i pressade lägen.
• Har en helhetssyn på elevens utveckling och lärande samt bidrar till ökad måluppfyllelse på skolnivå.
• Bidrar aktivt till skolans pedagogiska utvecklingsarbete med särskilt fokus på inkludering och tillgänglighet.
• Är tålmodig, positiv och trygg i bemötandet av elever, även i utmanande situationer.
• Visar hög stresstålighet och flexibilitet vid oförutsedda förändringar, med barnets bästa som självklart fokus.
• Aktivt deltar och tillför input i verksamhetens SKA-arbeten.
• Deltar i skapande av tillgänglig lärmiljö genom bland annat anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer.
• Identifierar hinder och möjligheter i lärmiljön samt föreslår lösningar som stärker elevernas lärande.
• Du har ett salutogent förhållningssätt, vilket bland annat innebär att du ser möjligheter istället för svårigheter.
• Du är trygg i din roll och i ditt pedagogiska ledarskap är du strukturerad och lägger stor vikt vid att skapa goda relationer samt en meningsfull, begriplig och hanterbar skolgång för skolans elever.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, för att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
• Tålmodig, trygg och positiv i bemötandet av elever.
• Flexibel och stresstålig i oförutsedda situationer.
• Lösningsfokuserad och prestigelös - med barnets bästa i centrum.
• Driven och strukturerad - du vill vara med och utveckla både elever och verksamhet.
• En nyckelperson i arbetslaget - en spindel i nätet som gärna delar med dig av kunskap.
Vi erbjuder
• En meningsfull roll i en viktig verksamhet där du verkligen gör skillnad.
• Ett nära samarbete i ett erfaret, varmt och lösningsfokuserat team.
• Stöd från skolledning och tvärprofessionella kollegor.
• Fortbildning och möjlighet till kollegialt lärande.
Om arbetsplatsen
Vill du göra verklig skillnad för elever som behöver det allra mest?
Hos oss möts du av ett mycket engagerat och professionellt team bestående av speciallärare, specialpedagog, ämneslärare och biträdande enhetschef - alla med en gemensam drivkraft: att skapa en skoldag som fungerar och gör skillnad, varje dag.
Övrigt
Vid eventuell anställning kommer du behöva visa upp utdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Du kan komma att bli inbjuden till en intervju innan ansökningstidens slut men givetvis beaktar vi alla ansökningar som kommer in inom ansökningstiden.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Vi kommer att hålla inledande intervjuer xx och den xx. Vi uppskattar om du kan planera din tillgänglighet efter detta.
Varför arbeta i Eslövs kommun? Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
(https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C262960 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Centrala undervisningsgruppen Kontakt
Enhetschef
Tammy Jara tammy.jara@eslov.se 0703-393729 Jobbnummer
9464578