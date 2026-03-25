Speciallärare i matematik alternativt legitimerad matematiklärare åk 4-9
2026-03-25
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Tunboskolan är en skola i hjärtat av Kolbäck. Här går elever i årskurs 4-9 och i anpassad grundskolan årskurs 7-9. Eleverna bor oftast i tätorten Kolbäck eller i utkanten av orten där vi bland annat har Strömsholm. Skolan har ca 240 elever och erbjuder ändamålsenliga lokaler där hälften av skolan är nybyggd. Det finns gott om yta för att kunna variera och differentiera undervisningen. Skolan har hög lärarbehörighet och ett väl utbyggt elevhälsoteam med två speciallärare, två elevhälsocoacher samt kurator, skolsköterska och skolpsykolog.
Hier blir alla elever sedda tack vare god samverkan inom skolan och med vårdnadshavare och externa aktörer.
Tunboskolan söker nu en speciallärare i matematik alternativt legitimerad matematiklärare (åk 4-9) för undervisning i mindre grupp.
Som speciallärare arbetar du med elever enskilt eller i mindre grupp, som komplement till ordinarie matematikundervisning. Du är en naturlig del av skolans elevhälsoteam och ansvarar tillsammans med den andra specialläraren för utredningar inför särskilt stöd samt uppföljning av åtgärdsprogram. Du är en viktig aktör i skolans kollegiala utvecklingsarbete, där elevernas lärande och undervisning står i fokus. Handledning i ämnet matematik är en del av ditt arbetsområde.
Som legitimerad matematiklärare arbetar du med elever enskilt eller i mindre grupp, som komplement till ordinarie undervisning. Du är även här en viktig aktör i skolans kollegiala utvecklingsarbete, där elevernas lärande och undervisning står i fokus.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och speciallärarexamen med inriktning matematik, alternativt lärarlegitimation i matematik samt erfarenhet av undervisning i ämnet. Har du tidigare arbetat med stödinsatser i matematik för elever i behov av särskilt stöd ser vi det som positivt.
Du har god digital kompetens och använder tekniska hjälpmedel som en naturlig del av din undervisning. I ditt arbete är du självgående och strukturerad, samtidigt som du kan vara flexibel utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Du värdesätter olikheter och anpassar undervisning och stödinsatser så att varje elev får bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Att se möjligheter i problematiska situationer är naturligt för dig och du är inte rädd för att komma med egna idéer.
Du arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö. Genom ett relationsskapande förhållningssätt samarbetar du med elever, kollegor och vårdnadshavare för att främja elevernas kunskapsutveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Lön enligt överenskommelse.
Semestertjänst.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Rekryteringsprocessen fortgår löpande.
Utdrag ur belastningsregistret ska kunna uppvisas innan anställning.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt.
