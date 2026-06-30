Speciallärare i matematik åk 7-9 till Stigslunds skola
Gävle kommun, Stigslund rektorsområde / Speciallärarjobb / Gävle Visa alla speciallärarjobb i Gävle
2026-06-30
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Stigslunds skola är en arbetsplats med ca 600 elever varav 330 elever går på högstadiet samt ca 60 medarbetare. Det är en skola för årskurserna F-9 som är belägen i en vacker utemiljö ca 3 km från Gäve centrum. Det senaste året har vi fått flera nya skolbyggnader som påverkat lärandemiljön positivt. Vi arbetar aktivt med förebyggande och främjande arbete för att bibehålla en trygg miljö och god arbetsro på vår skola. Vi skapar goda förutsättningar för detta genom engagerade pedagoger, en aktiv elevhälsa och närvarande skolledning. Vi har en god samverkan med hemmet som är viktigt och en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. På Stigslunds skola får du möjlighet att arbeta i en kreativ miljö som kännetecknas av goda resultat, relationer, trygghet och utvecklingsvilja!
På Stiglunds skola åk 7-9 har vi just nu särskilt fokus på matematiken där vi har satsat på mer resurser i ämnet. Stigslunds skola 7-9 kommer också att delta i ett matematikprojekt som sträcker sig över 3 år. Syftet med projektet är att systematiskt utveckla matematikundervisningen. I Stigslunds rektorsområde arbetar vi särskilt med att utveckla elevernas läskompetens. Efter genomförda screeningar genomför vi särskilda läsinsatser. Vi satsar också på att utveckla läskompetensen i alla ämnen.
Drivs du av utveckling och att hitta nya vägar till elevernas lärande i matematik, sök till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som speciallärare i Stigslunds rektorsområde deltar du i områdets specialpedagogiska professionsträffar och du är ett viktigt stöd i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. I ditt uppdrag ingår att:
• Undervisa elever i behov av specialpedagogiska insatser, såväl i grupp som enskilt.
• Utreda elevers behov av särskilt stöd.
• Upprätta åtgärdsprogram.
• Genomföra screeningar.
• Ge viss kollegial handledning till lärare.
• Arbetar nära lärare, skolledning och övrig elevhälsa och vara en drivande kraft i skolans elevhälsoteam.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik samt vidareutbildning till speciallärare inom matematik.
• Flerårig erfarenhet som lärare och erfarenhet av att undervisa elever med behov av särskilt stöd i matematik, såväl individuellt som i mindre grupper.
• Kunskap om grundskolans läroplan samt har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
• Kunskap och erfarenhet av arbete med digitala verktyg och du använder dessa som en naturlig del i ditt pedagogiska arbete tillsammans med eleverna.
För att lyckas i rollen har du:
• God förmåga att leda och motivera elever och få dem att trivas och må bra. Det är naturligt för dig att få elever att känna tillhörighet och att vara inkluderad.
• I sociala sammanhang är du initiativtagande och skapar tillit i dina yrkesrelationer.
• Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare och är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt språk utifrån aktuell situation.
• Du är strukturerad och planerar ditt arbete väl. Du har förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-12 Alternativt enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Som slutkandidat ska du ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i ansökan!
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334217". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
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801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Stigslund rektorsområde Kontakt
Biträdande Rektor
Anna-Karin Wängman anna-karin.wangman@gavle.se 026179433 Jobbnummer
9985695