Speciallärare i läs och skrivutveckling på Sandvalla skola!
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Speciallärarjobb / Hudiksvall Visa alla speciallärarjobb i Hudiksvall
2025-11-10
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen i Hudiksvall
Stärk elevernas läs- och skrivutveckling - bli speciallärare på Sandvalla skola!
Vill du göra verklig skillnad i barns liv genom att stödja deras språkliga utveckling? På Sandvalla skola värdesätter vi gemenskap, utveckling och trygghet.
Sandvalla skola är en F-6 skola som ligger 2,5 km norr om centrala Hudiksvall, vi har ca 40 anställda och ca 300 elever. Vi har två fritids som är uppdelat i äldre och yngre barn.
Vår vision: "På Sandvalla skola är vi alla förebilder - Tillsammans växer vi, tar ansvar och strävar alltid mot nästa steg." Vi vill skapa en trygg och inkluderande miljö där varje individ får möjlighet att växa och nå sin fulla potential, både akademiskt och socialt. Som speciallärare med inriktning mot läs- och skrivinlärning blir du en nyckelperson i vårt arbete med att ge alla elever bästa möjliga språkliga start.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
- Planera och genomföra individuellt anpassad undervisning i läsning och skrivning.
- Arbeta med tidiga insatser för att identifiera och stödja elever i behov av språkligt stöd.
- Ansvara för skolans kartläggningsplan för läs- och skrivutveckling samt säkerställa att den följs och uppdateras.
- Samarbeta med klasslärare och ingå i elevhälsoteam för att skapa en helhetsbild kring varje elevs behov.
- Kartlägga elevers läs- och skrivutveckling samt följa upp och dokumentera deras progression.
- Bidra till ett språkutvecklande arbetssätt i hela skolan.Profil
Vi söker dig som:
- Är legitimerad speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling.
- Har god kunskap om läs- och skrivutveckling samt erfarenhet av att arbeta med olika pedagogiska verktyg och metoder.
- Har erfarenhet och intresse av att ansvara för och utveckla kartläggningsplaner.
- Har ett positivt, lösningsfokuserat förhållningssätt och en stark vilja att stödja elevers lärande.
- Trivs i samarbete med andra och ser värdet av att arbeta i team.
- Är flexibel, nyfiken och har ett stort engagemang för varje elevs möjligheter att lyckas.Vi erbjuder:
- En inkluderande och utvecklingsinriktad arbetsmiljö.
- Kollegor som stöttar och inspirerar varandra.
- Trygg och stöttande skolmiljö med fokus på kollegialt lärande och professionell utveckling.
- Möjlighet att påverka och bidra till skolans språkpedagogiska arbete.
- Fortbildning och stöd för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
- En elevgrupp som ger mening och motivation i det dagliga arbetet.
Välkommen att bli en del av Sandvalla skola - där vi tillsammans skapar framtidens förebilder!Så ansöker du
Skicka in ditt CV och personliga brev. Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Frågor? Kontakta gärna:
Rektor Marie Barton - 073-2742078, mari.barton@hudiksvall.se
Bitr. rektor Helena Niklasson - 072-2320917, helena.niklasson@hudiksvall.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/358". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379) Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Mari Barton +4665019554 Jobbnummer
9596271