Speciallärare i hotell, restaurang och bageri till Kungsgårdsgymnasiet
Norrköpings kommun / Speciallärarjobb / Norrköping Visa alla speciallärarjobb i Norrköping
2025-10-28
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra i vårt team som arbetar för varje elevs lärande och framtidsmöjligheter? I så fall är vi intresserade av att jobba med dig!
Vilka är vi?
På Kungsgårdsgymnasiet formar vi framtidens arbetskraft och stimulerar elever till att utveckla kreativitet och skapande. Vi söker nu en ny kollega till vår anpassade utbildning inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen är tätt kopplad till den treåriga gymnasieprogrammet inom restaurang- och livsmedel.
Din arbetsplats finns i Ståhlboms Kvarn där våra yrkesprogram håller till. Tillsammans med frisör- och stylistprogrammet och elevhälsoteamet är vi 27 medarbetare och 200 elever på enheten. Kungsgårdsgymnasiet i sin helhet har ca 80 medarbetare och 650 elever.
I utbildningskontorets verksamhet har vi barns och ungas utveckling och lärande i fokus. Det åstadkommer vi tillsammans genom framgångsrik undervisning, höga förväntningar på oss själva och varandra, respektfulla relationer och trygg arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
I rollen hos oss undervisar du i gymnasiegemensamma ämnen och fungerar som mentor. Du kartlägger elevers studiesituation, anpassningar och stödbehov och samarbetar nära lärarkollegor, elevassistent och elevhälsoteam. Kommunikation med vårdnadshavare samt externa kontakter med myndigheter förekommer också.
Som speciallärare hos oss undervisar och stöttar du elever som utbildar sig mot yrkeslivet och som behöver din hjälp att undanröja olika typer av hinder. Du arbetar systematiskt, förebyggande och främjande för att på kort- och lång sikt stärka elevernas allsidiga kunskapsutveckling och lärande.
Särskild tyngdpunkt läggs vid identitetsutveckling, kommunikation, delaktighet och värdegrundsarbete. Vi har ambitioner att vidareutveckla och stärka verksamheten och behöver därför ha en kollega som är sugen på att bidra och driva skolans utbildning framåt tillsammans med oss.
Vem är du?
Vi söker dig som har en speciallärarutbildning i din lärarlegitimation. Du har erfarenhet av och kan visa goda vitsord från framgångsrik undervisning i anpassad skola.
Du har tidigare handlett och stöttat elever med olika förutsättningar och behov inom anpassad utbildning.
Vidare har du god kunskap om skolans verksamhet, undervisningsuppdraget och styrdokument.
Vi arbetar med en stark värdegrund för allas lika värde och rätt att lyckas. Hos oss är det personliga mötet viktigt. Därför ser vi att du tycker mycket om att arbeta med ungdomar och att stödja dem i sin utveckling mot starkare självkänsla, delaktighet och egenmakt.
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och kan välja olika angreppssätt och pedagogiska verktyg utifrån behov och situation. Vi behöver dig som sätter elevens behov och lärande i första rummet och som kan fatta omdömesgilla beslut och hitta lösningar som underlättar den fortsatta utvecklingen och som tar eleverna vidare mot en ökad självständighet och framtidsmöjligheter.
För att skapa helhet och sammanhang utgår din undervisning från examensmålen och den yrkeskontext som eleverna förbereds inför. Du planerar och organiserar undervisningen till stor del tillsammans med yrkeslärare, vi tror att lustfyllt lärande är någonting du gillar att utforska.
Vi värdesätter din förmåga att skapa goda relationer och arbeta lugnt och metodiskt med fokus på uppgiften. Du är metodisk och har god självkännedom samt har god förmåga att tackla utmaningar.
Om du motiveras av att utmana dig själv, dina kollegor och elever för att bidra till din egen såväl som skolans och elevernas utveckling och välmående, då vill vi gärna ha din ansökan!
Inför anställning begär vi registerutdrag från polisen. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid förekommer.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Sista ansökningsdatum: 16 november, urval sker löpande
Kontakt: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Cecilia Gleisner, 011-15 33 73, cecilia.gleisner@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9578586