Speciallärare i anpassad grundskola, vikariat
Helsingborgs kommun / Speciallärarjobb / Helsingborg Visa alla speciallärarjobb i Helsingborg
2025-12-16
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Maria Parkskolans anpassade grundskola söker speciallärare som vill vara med att göra skillnad för våra yngre elever under ordinarie personals studier.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Maria Parkskolan är en F-9 skola i norra Helsingborg. På skolan går totalt ca 1000 elever. Vår skola består av tre skolhus inom området Mariastaden, där två av skolhusen är belägna inne i parken och ett av skolhusen ligger på Kullavägen. På Kullavägen finns också en anpassad grundskola. Stranden och havet har vi på ett skönt promenadavstånd, likaså den pulserande staden.
På Maria Parkskolans anpassade grundskola går knappt 60 elever.
Vi arbetar för en skola där alla elever trivs och är trygga. Vi skapar de små sammanhangen i den stora skolan där eleverna ska bli stärkta i sitt självförtroende att visa ömsesidig respekt för andra. Vår skola ska vara en inkluderande och inspirerande plats där alla elever känner sig välkomna och respekterade. Alla elever ska nå bästa resultat efter förmåga. Våra elever ska bli rustade med färdigheter och kunskaper de behöver i livet. Utgångspunkten är nolltolerans och ett främjande och förebyggande arbetssätt mot kränkande behandling. Alla vuxna ska alltid reagera mot våld och kränkande handlingar.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett viktigt och roligt uppdrag där du är med och skapar lärglädje för våra elever? Ditt uppdrag som speciallärare innebär att ge undervisning till våra äldre elever inom ämnen. Undervisningen anpassas utifrån elevernas lärande och individuella behov och vi utgår från att varje elev behöver gott om tid för sitt lärande. Du arbetar med tydliggörande pedagogik och anpassar undervisningen och dina pedagogiska metoder efter elevernas förmågor. Du ska lägga grunden till en så god utveckling som möjligt och ha som målsättning att eleven uppnår målen. Det innebär att du planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån skolans styrdokument. Som stöd i din undervisning samarbetar du med elevassistenterna i klassen/gruppen. Du kommer att tillhöra ett arbetslag där vi ser dig som en viktig del i en helhet som arbetar för att alla elever skall nå sina mål. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och har ett gott samarbete med kollegor.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning med erfarenhet av anpassad grundskola. Du har erfarenhet att undervisa elever inom anpassad grundskola och du har kompetens att arbeta med elever med autism. Du har eleverna i fokus och ansvar för hela uppdraget med ett stort engagemang, självständighet och tålamod. Vidare är du strukturerad och flexibel och kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån elevens behov. För tjänsten behöver du vara lågaffektiv och ha ett respektfullt bemötande samt kunna skapa goda relationer med såväl elever som med vårdnadshavare. Du har även en vilja och en väl utvecklad förmåga att samarbeta med kollegor i olika sammanhang. Du är lösningsorienterad och har förmåga att själv identifiera och ta initiativ för att skapa möjligheter till förändring och utveckling.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Tjänsterna är vikariat för personal som studerar. Omfattningen är 100%. Placering är inom ämnen och årskurserna 4-9
Sista dag att ansöka är 2025-12-31.
Anställningsform: Vikariat, ferietjänst
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-01-07 eller enligt överenskommelse
Varaktighet: 2026-06-13
Antal tjänster: 1-2
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Andreas Croneld andreas.croneld@helsingborg.se 042105306 Jobbnummer
9647589