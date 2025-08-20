Speciallärare i åk 4-9 i svenska och/eller matematik, Spängerskolan
2025-08-20
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Nu söker vi en speciallärare till Spängerskolan åk 4-9. Är du vår nya kollega?
Spängerskolan är en F-9 skola med tillhörande fritidshem som ligger cirka 2 mil norr om Kristianstad centrum. Skolan har närhet till skog och natur. Vi har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och rektorer. Vi har även skolpsykolog kopplad till vårt elevhälsoteam.
Utifrån Framgångsrik undervisning arbetar skolans pedagogiska utvecklingsgrupp, under ledning av rektorerna, utifrån forskning och evidensbaserat lärande ett strukturerat och organiserat kollegialt lärande på skolan.
Som speciallärare hos oss på Spängerskolan arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling alternativt matematikutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet.
Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.
I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers språk- eller matematikutveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.
Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare undervisa avseende särskilt stöd i 4-9 i grundskolan. Vi vill att du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-9 i svenska, matematik, engelska eller no i grundskolan. Du har speciallärarexamen.
Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i årskurs 4-9 i grundskolan. Har du erfarenhet som förstelärare är det meriterande. Att du är väl förtrogen med och kan leva upp till de yrkesetiska principerna för lärare är för oss en fördel.
Du kan omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar krävs i rollen. Du kan utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.
Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring läs-, skriv-, språkutveckling eller matematikutveckling i vardagen. Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument och goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg är meriterande.
Vi ser gärna att du hanterar digital teknik som en naturlig del i ditt arbete med förmåga att dokumentera strukturerat och med god kvalitet. Förmåga att systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra är ett också ett krav. Vi ser gärna att du även har förmåga att planera och prioritera din arbetstid på både kort och lång sikt.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.
