Speciallärare Handel & Service - Nicolaiskolan anpassad gymnasieskola
2026-01-26
Vill du vara med och göra skillnad för elever i en inspirerande och inkluderande lärandemiljö? Vi söker en engagerad lärare som vill bidra till att varje elev får de bästa förutsättningarna för sin utveckling. Ta chansen att bli en del av vårt team - välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Du kommer att arbeta på en anpassad gymnasieskola som erbjuder en trygg och stödjande miljö där elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Skolan har en engagerad och samarbetsinriktad arbetsgrupp där lärare, elevassistenter och specialpedagoger arbetar tätt tillsammans för att skapa en lärandemiljö som genomsyras av inkludering och utveckling. Ledarskapet på skolan är närvarande och stödjande, med fokus på pedagogisk utveckling och arbetsglädje.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som brinner för att skapa en inspirerande och inkluderande lärandemiljö, där elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Du ser varje elevs potential, bygger förtroendefulla relationer och väcker nyfikenhet och lärande genom ditt engagemang.
Som lärare hos oss är du flexibel, lösningsfokuserad och samarbetsinriktad. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget arbetar du för att utveckla verksamheten så att varje elev får de bästa möjliga förutsättningarna för sin utveckling.
I din roll ingår undervisning i kurser inom handel och service. Tjänsten innefattar också mentorskap för en av klasserna.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som har speciallärarutbildning eller motsvarande kompetens och erfarenhet. För en tillsvidareanställning krävs grundskollärarexamen med lärarlegitimation. Du bör ha god kännedom om den anpassade gymnasieskolans läroplaner.
Vid ansökan och eventuell intervju vill vi att du beskriver dina styrkor i elevmöten, ledarskap och samverkan med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du är nyfiken, relationsskapande och har en stark samarbetsförmåga med eleven i fokus.
Vi värdesätter mångfald och jämn könsfördelning och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Anställningsform: Ferietjänst
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-08-12
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
