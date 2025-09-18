Speciallärare/grundskollärare Ranagårdsskolans anpassade grundskola åk 1-3
2025-09-18
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.
Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
Ranagårdsskolan ligger i det nybyggda bostadsområdet Ranagård och är en anpassad grundskola 1-9 för 45 elever; här finns också en F-9 skola för 800 elever, mötesplats för unga efter skoltid och ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Skolan startade höstterminen 2024.
Att arbeta på Ranagårdsskolan innebär att du kommer att ingå i ett kollegium som arbetar med medvetna pedagogiska handlingar som utvecklar eleverna till att bli självständiga och ansvarstagande världsmedborgare!
Vår drivkraft är att i alla lägen göra det som är bäst för eleverna. Vi lever efter Ranagårdsskolans vision att bli den bästa möjliga skolan för våra elever. Detta ställer stora krav på oss som arbetar i verksamheten.
För oss är det viktigt att alla elever utmanas utifrån sina förutsättningar och förmågor. Vi lär oss av varandra. Delaktighet och elevinflytande samt rätten till kommunikation värdesätter vi högt.
Vi söker en speciallärare/grundskollärare till den anpassade grundskolan på Ranagård.
Som undervisande lärare kommer du att arbeta med de elever som läser enligt inriktningen ämnesområden, det vill säga elever som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå samt har omsorgsbehov.
Du är med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att själv och tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Du har det pedagogiska ansvaret som lärare har, för att eleverna ska nå målen, kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven för eleverna motivera dem så att de når goda resultat i skolarbetet. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik. Vi arbetar mycket med bildstöd och alternativ kommunikation.
Du ser det som en självklarhet att samverka med dina kollegor samt att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring extra anpassningar och särskilda behov.
I tjänsten ingår mentorskap för elever åk 1-3 på den anpassade grundskolan och undervisning enligt Lgra22, kursplaner ämne och ämnesområden.Kvalifikationer
Legitimerad speciallärare/grundskollärare med behörighet att undervisa i anpassad grundskola/grundskola. Har du erfarenhet av Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och TAKK är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du har en god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt. Du har ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du är självgående och strukturerad och har förmåga att självständigt lösa arbetsuppgifter. Du är flexibel och har lätt för att ställa om ditt förhållningssätt efter nya omständigheter.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
ÖVRIGT
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
