Speciallärare/grundskollärare i matematik till Brunnsåkersskolan åk 4-9
2026-04-29
Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Vi söker en speciallärare/grundskollärare för undervisning i matematik i åk 4-9. Inledningsvis kommer tjänsten att vara mest inriktad mot högstadiet.
• Navet i att utveckla undervisningen i matematik
• Undervisa klasser/grupper/enskilda elever
På Brunnsåkersskolan arbetar vi med kollegialt lärande där vi får möjlighet att utvecklas tillsammans genom våra samlade kunskaper. Vi är måna om att ta vara på de nyfikna och undersökande frågorna, detta för att få fatt i det som gör skillnad och som utvecklar vår verksamhet. Du arbetar givetvis efter ett inkluderande förhållningssätt, där alla elever ska med.
Tillsammans med övriga i arbetslaget planerar, dokumenterar, genomför, utvärderar och utvecklar du skolans verksamhet utifrån våra styrdokument och skolans fokusområden. På Brunnsåkersskolan uppmuntrar vi till att våga prova.
Ansök snarast då intervjuer sker löpnade under ansökningstiden. Kvalifikationer
Legitimerad speciallärare eller legitimerad lärare med behörighet i matematik i årskurs 4-9.
Vi vill att du:
• har ett gediget intresse för undervisning och utveckling inom matematik
• visar mod genom att kritisk granska och utmana dig själv
• systematiskt reflekterar över ditt lärande, enskilt och tillsammans med andra
• samarbetar med kollegor för att utveckla verksamheten
• har höga förväntningar och tydliga krav på eleverna
• har god kunskap om hur du kan anpassa din undervisning för att möta gruppen och olika elevers behov
• har en drivkraft att tillsammans med oss på Brunnsåkersskolan få alla elever att må bra och lyckas i skolan
• har mycket god förmåga att bygga varma och professionella relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
Vi erbjuder dig
Vill du vara med oss och skapa goda förutsättningar för elevers fortsatta lärande? Är du mån om din egen, kollegors och elevernas utveckling? Är du engagerad och motiverad att bidra till vår gemensamma arbetsmiljö? Tilltalas du av frågorna är tjänsten hos oss på Brunnsåkersskolan något för dig! Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med engagerade pedagoger, härliga elever och möjlighet till utveckling.
Övrig information
Brunnsåkersskolan är skola för elever i åk 4-9, belägen i centrala Halmstad med ca 550 elever, inklusive fritidshem. Vi arbetar och lär tillsammans och betonar vikten av samarbete och samverkan. Vi arbetar i lag där vi ansvarar för elevernas lärande och sociala utveckling. På Brunnsåkersskolan arbetar vi efter Tillsammans blir vi bättre!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Skola Kontakt
Rektor
Ola Ekstrand ola.ekstrand@halmstad.se 070-2834112 Jobbnummer
9883769