Speciallärare för arbete inom anpassad grundskola
Grästorps kommun / Speciallärarjobb / Grästorp Visa alla speciallärarjobb i Grästorp
2026-02-23
, Essunga
, Vara
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grästorps kommun i Grästorp
Speciallärare för arbete inom anpassad grundskol
V söker dig som är utbildad speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning.
Du har ett stort engagemang, är lösningsfokuserad och vill göra skillnad i elevernas vardag. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att vara en del av ett team som arbetar för att utveckla både undervisningen och lärandemiljön i skolans anpassade grundskola och särskild undervisningsgrupp.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är en lagspelare med ett genuint intresse för att skapa förutsättningar för elevers framgång och välmående.
Din roll
Som speciallärare arbetar du med elever som är i behov av särskilt stöd, både i mindre grupp och individuellt. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån elevernas behov, styrdokument och individuella utvecklingsplaner. Du kan vara mentor till elever i anpassad grundskola och arbetet sker i nära samverkan med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
Vem är du?
Du är legitimerad lärare med speciallärarexamen och specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Du har god kunskap om styrdokument och stor kompetens i att anpassa undervisningen för elever i behov av särskilt stöd.
Du har en stark förmåga att skapa struktur, tydlighet och trygghet i lärmiljön, vilket bidrar till elevernas utveckling och måluppfyllelse.
Erfarenhet av arbete i anpassad grundskola eller särskild undervisningsgrupp är meriterande.
I arbetet ingår det att: Planera och genomföra undervisning i anpassad grundskola och/eller särskild undervisningsgrupp. Kartlägga elevers behov och bidra till pedagogiska utredningar.
Utforma, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram.
Vara ett pedagogiskt stöd och bollplank till kollegor.
Delta aktivt i skolans elevhälsoarbete.
Vi erbjuder
Ett samarbetsinriktat arbetssätt i ett team där kollegialt lärande och gemensamt ansvar står i fokus. Du blir en del av en liten och flexibel organisation med korta beslutsvägar, hög delaktighet och stort engagemang.
Vi har ett nära och kontinuerligt samarbete med elevhälsans olika professioner för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet för rollen.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen till Grästorp och Nya Centralskolan!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!Publiceringsdatum2026-02-23Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Ersättning
ferietjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps kommun
(org.nr 212000-1595) Arbetsplats
Bildningsverksamheten, Nya Centralskolan Kontakt
Susanna Tschährä, bitr rektor 0514-58165 Jobbnummer
9756521