Speciallärare eller specialpedagog till Centrala barn- och elevhälsan
Övertorneå kommun / Speciallärarjobb / Övertorneå Visa alla speciallärarjobb i Övertorneå
2026-08-05
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Övertorneå kommuns skolor är enligt undersökningar bland de bästa i landet där vi erbjuder utbildning av högsta kvalitet - från förskola till vuxenutbildning. En av de förklaringar som lyfts fram är små klasser med hög lärartäthet och erfarna lärare, vilket möjliggör mer individuell uppmärksamhet för varje elev. Vi lägger stor vikt vid IT-kompetens både bland elever och personal där datorer/iPads används då undervisningen gynnas av detta. Vi har höga förväntningar på både elever och personal.
Vi söker nu en speciallärare eller specialpedagog till Centrala barn- och elevhälsan i Övertorneå kommun.
Om dig:
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare eller specialpedagog gärna med lärarutbildning mot senare år eller gymnasium.
Du ska ha god pedagogisk förmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot våra elever. Du är flexibel, öppen, noggrann och har god samarbetsförmåga. Vi sätter stort värde på ditt engagemang, ansvar och yrkeskompetens och förväntar oss att du jobbar självständigt och tar egna initiativ.
Arbetsuppgifter:
Du kommer ingå i vårt team vid centrala barn- och elevhälsan. Barn-och elevhälsan arbetar för att alla barn i förskolan och elever i grund- och gymnasieskolan ska må bra i skolan och främja individuellt lärande.
Som speciallärare/specialpedagog kommer du att jobba nära elever och lärare. Du handleder och undervisar på individ och gruppnivå. I arbetsuppgiften ingår också att genomföra kartläggningar, skriva åtgärdsprogram och följa upp dessa.
Omfattning:
Tjänsten är heltid, vikariat tom 2027-08-08. Tjänsten kan övergå till en tillsvidareanställning. Tillträde sker så snart som möjligt!
Övrigt
Vi har tobaksfri arbetstid. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli och det är därför positivt om du kan något av dessa språk.Då vi är en totalförsvarsmyndighet kan tjänsten medföra krigsplacering.Mer om ÖvertorneåÖvertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Bara för att nämna några fördelar med vår kommun så har vi en enda rondell på 250 000 hektar och ett enda trafikljus, kollektivtrafiken är nästan gratis och vi utsågs till Sveriges bästa skolkommun 2020 och 2021 samt årets e-hälsokommun 2024! Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi alltså är väldigt goda! Sugen på att flytta hit? Kolla in Hej Hemby. Genom detta projekt kan du som vill flytta till Övertorneå få hjälp med att förverkliga din dröm.Vi verkar för en jämställd arbetsplats där vi ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övertorneå Kommun
(org.nr 212000-2700), https://overtornea.se/
Tingshusvägen 2 (visa karta
)
957 85 ÖVERTORNEÅ Arbetsplats
Övertorneå Kommun Kontakt
Verksamhetschef/Skolpsykolog
Victoria Maaherra Victoria.Maaherra@overtornea.se +46703915627 Jobbnummer
10022703