Speciallärare Åsele Centralskola och Fredrika skola
2026-04-24
Åsele är en plats som är perfekt belägen mellan kust och fjäll i Södra Lappland. Vi på Åsele kommun får det självklara i våra invånares vardag att fungera som till exempel att: vatten och värme levereras, vägarna plogas, våra äldre tas väl om hand och grundskolebarnen får sin utbildning. Vi gör skillnad för alla som lever, vistas och verkar i Åsele.
Platsen Åsele kommun innefattar ett 4235 km2 stort naturskönt landområde som har över femtio naturreservat och en nationalpark. Området ingår vintertid som renbetesland för två samebyar. Det som lockar besökare till Åsele, förutom natur och friluftsliv, är anrika Åsele Marknad, en av Sveriges största sommarmarknader.
Åsele kommun (Sjeltien tjïelte på sydsamiska) är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vill du vara med och utveckla Åsele - framtidens inlandsbygd?
Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare har du ansvar för planering och genomförande av undervisning enligt Lgr 22 och våra prioriterade mål på skolan. Undervisning sker både i klassrum, i mindre grupper och enskilt med elever. Du samarbetar nära dina lärarkollegor, samt övriga speciallärare/pedagoger.
I dina arbetsuppgifter, förutom undervisning, ingår att:
• arbeta främjande och förebyggande samt stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta elevers olika behov
• bistå i samordning av undervisning och analysera elevernas kunskapsprogression
• följa upp och utvärdera insatta åtgärder samt tillsammans med berörda, följa upp insatser på organisations- grupp- och individnivå
• genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd
• ingå i elevhälsoteamets förbyggande och främjande arbete, samt ta ett gemensamt ansvar för våra elevers lärande och utveckling
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• planera och genomföra handledning på grupp och individnivå för pedagogerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med behörighet att undervisa i kärnämnen för lågstadiet. Du är trygg, tydlig och har lätt för att skapa och underhålla goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Du värdesätter och bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och analysera elevernas lärande samt din undervisningsstruktur på ett effektivt sätt som leder till önskade resultat.
För att kunna bidra i skolans fortsatta digitala utveckling förväntas du besitta goda IT-kunskaper och kunna ta dig an digitala system. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver. Har du tidigare erfarenhet av arbete som speciallärare är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Omfattning
Detta är en tillsvidareanställning på 100%. Tillträde 2026-08-12 eller enligt överenskommelse. Provanställning kommer att tillämpas.
Övrigt
Om registerkontroll: Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen http://polisen.se
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare.
Månadslön. Ange löneanspråk vid ansökan.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åsele kommun
(org.nr 212000-2791), https://www.asele.se/lediga-jobb/
Vasagatan 5 (visa karta
)
919 32 ÅSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn och utbildning Kontakt
Yvonne Nordlander yvonne.nordlander@asele.se 0941-14105 Jobbnummer
9873913