Speciallärare årskurs F-1 Parkhemsskolan i Tullinge 20% Vikariat
2025-10-01
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare och vill bli en viktig del i att bidra till att Botkyrka kommun blir Sveriges bästa skolkommun, där elever lyckas i skolan och får utvecklas utifrån sin unika förmåga.
Som speciallärare är du en viktig del i elevernas utveckling och i strävan mot en god måluppfyllelse.
Den aktuella tjänsten som speciallärare riktar sig mot förskoleklass och årskurs 1. I ditt uppdrag ska du stödja och lyfta den tidiga läs- och skrivutvecklingen i skola och fritidshem.
En viktig del i arbetet är strävan mot en varierad och differentierad undervisning.
Vi erbjuder dig
I rektorsområdet Tullinge Norra Skolor arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för alla elever. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten. Parkhemsskolan är en tvåparallellig F-5 i ett lugnt villaområde i Tullinge med en stabil och erfaren personalstyrka.
Arbetet sker i nära samarbete med pedagoger i arbetslaget och skolans elevhälsa för att varje elev ska ges de bästa förutsättningarna för sin utveckling och lärande.
Du som söker till oss
Krav: Lärarlegitimation samt speciallärarlegitimation, enligt Skolverket.
• Speciallärare med inriktning, läs- och skrivinlärning
• Erfarenhet av att arbeta i grundskola och elevhälsa
• Kommunicerar väl i tal och skrift i det svenska språket.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta som lärare. (I första hand i det som tjänsten avser)
Utbildning och erfarenhet av att arbeta enligt Bornholmsmetoden.
Erfarenhet av Vklass
För att trivas hos oss på Parkhemsskolan behöver du ha lätt för att skapa goda relationer med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare. Du behöver vara samarbetsorienterad och se dig själv som en viktig del i vårt gemensamma uppdrag. För att lyckas med uppdraget behöver du vara trygg i dig själv och ha god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Ersättning
