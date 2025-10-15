Speciallärare Anpassad grundskola Tingsryd
2025-10-15
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning som vill arbeta på anpassad grundskola i Tingsryd!
Som speciallärare på anpassad grundskola i Tingsryd undervisar du elever som främst läser anpassad grundskolas läroplan inriktning ämne årskurs 4-9. Idag har vi 11 elever uppdelat på två klasser och dem undervisas både i Dackeskolans lokaler samt lokaler som angränsar till Dackeskolan. Du har elever som du är mentor åt vilket innebär att du genomför utvecklingssamtal och har tät dialog med vårdnadshavare. För de 11 eleverna som främst läser ämne, årskurs 4-9 är det 3 speciallärare och 3 skolresurser som är med eleverna under större delen av dagen.
I uppdraget som speciallärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen utifrån läroplan och andra styrdokument. Genomförandet och utvärderingen görs både självständigt och tillsammans med skolresurserna som finns som stöd för eleven i dennes kommunikation och omsorgsbehov under hela skoldagen. Tydliggörande pedagogik i kombination med ett lågaffektivt förhållningssätt utgör en gemensam grund i allt arbete inom anpassad grundskola. Skolresurserna, du som lärare, rektor samt elevhälsoteamet har gemensamt möte varje vecka för att tillsammans utveckla verksamheten framåt med målet att eleverna ska utvecklas.
Du arbetar även med kartläggning och observation av enskilda barn, elever eller grupper. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt med att utveckla arbetet kopplat till stödinsatser och anpassningar för våra elever i behov av särskilt stöd.
Som prioriterat område har vi arbetat med kommunikation vilket vi kommer fortsätta med under läsåret 25/26. Flera av eleverna kommunicerar enbart eller delvis via tecken, bilder och/ eller talkpad/TD snap och vi hoppas du vill utvecklas tillsammans med eleverna. Det prioriterade området arbetar vi regelbundet med i vår utvecklingsgrupp där även lärarna som undervisar de elever som läser anpassad grundskola, ämnesområde i kommunen är delaktiga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med speciallärarexamen, med specialisering inom intellektuell funktionsnedsättning, och med erfarenhet av arbete i anpassad grundskola.
Vi efterfrågar en trygg medarbetare med ett ledarskap i klassrummet. I ditt ledarskap har du förmåga att skapa motivation, delaktighet och engagemang för eleverna i deras lärande. Du tar egna initiativ och når goda resultat. Du förstår att tydliggörande pedagogik är en del i vardagen och planerar din undervisning utifrån elevernas behov.
Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därmed också leda och organisera arbetet med eleven/eleverna för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Du utvecklar ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning.
Kunskap kring bildstöd, AKK och digitala hjälpmedel är ett krav.
Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete.
I arbetet krävs god samarbetsförmåga, intresse för skolutveckling och förmåga att skapa goda relationer med eleverna, deras vårdnadshavare samt kollegor.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpnade.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa ett utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret,
använd dig av blanketten som heter "arbete inom skola eller förskola".
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad i Tingsryds kommun. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning. Ersättning
