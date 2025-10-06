Speciallärare anpassad grundskola till Hermodsdalsskolan
2025-10-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Dina arbetsuppgifter
Nu har du chansen att vara en del av oss på Hermodsdalsskolans anpassade grundskola
Vi söker en speciallärare till ämnesklass åk 1-3, som består av tio elever. Vi söker dig som vill vara en del av en lärande organisation med eleven i fokus.
Tillsammans arbetar vi för att varje elev ska lyckas utifrån sina förutsättningar och för att alla elever möts av höga förväntningar och en för dem anpassad undervisning.
Som speciallärare hos oss arbetar du i ett nära samarbete med elevassistenterna i din klass. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med övriga lärare på den anpassade grundskolan.
I uppdraget ingår ansvar för planering, undervisning och bedömning. Du utvärderar den pedagogiska verksamheten i anpassad grundskola med utgångspunkt i läroplanen och övriga styrdokument. Du hittar strategier för att nå och stärka varje elev i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling - dels för att uppmuntra våra elevers fortsatta utveckling, dels för att förbereda dem för fortsatt utbildning.
I ditt uppdrag hos oss planerar och genomför du egen undervisning. Du arbetar även med kartläggning och observation av enskilda barn, elever eller grupper. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt med att utveckla arbetet kopplat till stödinsatser och anpassningar för våra elever i behov av särskilt stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med speciallärarexamen, med specialisering inom intellektuell funktionsnedsättning, och med erfarenhet av arbete i anpassad grundskola.
Kunskap kring bildstöd, AKK och digitala hjälpmedel är ett krav. Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete.
Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därmed också leda och organisera arbetet mot eleven/eleverna för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Du utvecklar ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning.
Om arbetsplatsen
Hermodsdalsskolan startade upp anpassad grundskola i augusti 2020, utökade verksamheten 2025 och söker nu en speciallärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning som vill bli en del av verksamheten tillsammans med engagerade kollegor och skolledning. Vår anpassade grundskola har 47 elever fördelat i tre ämnesklasser och fyra ämnesområdesklasser. Vi arbetar med en kommunikativ miljö där elevernas AKK är i fokus. Vi lägger stor vikt vid IKT. Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2025-12-01Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
