Speciallärare anpassad grundskola, ämnesområden lågstadiet och högstadiet
Är du lärare med behörighet att undervisa på anpassad grundskola? Ser du styrkan i att arbeta i arbetslag? Då är det här jobbet för dig! Vi har två lediga tjänster som lärare till anpassad grundskola inom ämnesområden. Den ena tjänsten är i dagsläget i en klass med elever från mellanstadiet och högstadiet på Kungsängsgymnasiet i C-huset. Den andra tjänsten är i en lågstadieklass på Åkraskolan.
Om arbetsplatsen
Anpassad grundskola i Sala är en kommunal skola med undervisning i årskurserna förskoleklass - åk 9. Här bedrivs undervisning inom anpassad grundskolas inriktningar ämnen och ämnesområden. Vi har även fritids och fritidsklubb. Vi är ca 60 elever och drygt 35 personal. Hos oss finns i dagsläget 9 klasser med 4-12 elever i varje klass. Förskoleklass, låg- och mellanstadiet ligger på Åkraskolan och högstadiet ligger på Kungsängsgymnasiet i C-huset. På respektive skola finns ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och speciallärare.
Anpassad grundskola är en verksamhet där alla ska känna sig trygga och betydelsefulla. Vår värdegrund bygger på ett positivt förhållningssätt och en övertygelse om att varje elev utvecklas bäst genom en positiv självbild. Därför lägger vi stor vikt vid att stärka elevernas självkänsla, så att eleverna kan tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. Vi på anpassad grundskola är stolta över att vara en skola med välutbildade och kunniga medarbetare och världens bästa elever. Vår styrka är vår otroliga förmåga till att vara flexibla och lösningsfokuserade, ha eleven i fokus och att se alla elever som allas elever.
Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som lärare ingår det att planera, genomföra, utvärdera och analysera det pedagogiska arbetet, enskilt samt i arbetslag. Du undervisar i en klass där eleverna läser ämnesområden. Du kommer att ingå i ett arbetslag med assistenter och andra lärare. Tillsammans ansvarar ni för att nå varje enskild elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. Vi arbetar med positiv förstärkning av elevers styrkor och vi har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Vi arbetar även med många olika kommunikationshjälpmedel exempelvis, tecken som stöd, bildstöd, PODD-bok och PECS.
Du har kollegialt utbyte med andra lärare, och har också ett nära samarbete med vårdnadshavare och andra professioner inom till exempel elevhälsan och habiliteringen. Vi vill att du tillsammans med kollegiet ska bidra till att verksamheten håller hög kvalitet. Du vill vara en del av vår vision och utveckla våra mål.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en speciallärarexamen med inriktning IF eller är under utbildning till speciallärare. Alternativt söker vi dig som har lärarutbildning och är redo för att utbilda dig till speciallärare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med särskilda behov. Vi ser även att du har god erfarenhet/kunskap av arbete med AKK, alternativ och kompletterande kommunikation. Erfarenhet och kunskap av att arbeta med elever med utåtagerande beteende är meriterande.
Vi söker dig som är lugn och stabil som person och du kan förmedla det i din lärmiljö. Du har ett stort tålamod och en förmåga att skapa trygghet och förståelse för varje elev. Du har ett genuint intresse för människor och en förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidare 100 %
Tillträde augusti 2026.
Individuell lönesättning.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 28 april 2026.
Ansökan sker via www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vi rekryterar löpande vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi uppskattar därför om du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten kontakta:
Rektor, Anna Gustafsson, tel: 0224- 74 81 06 eller via e-post: anna.gustafsson@sala.se
.
Biträdande rektor, Mikaela Monfors, tel: 0224- 74 81 07 eller via e-post: mikaela.monfors@sala.se
.
Fackliga kontaktpersoner:
Sveriges lärare 076-725 48 00
Om arbetsgivaren
I Sala kommun tar chefer och medarbetare gemensamt ansvar för resultat, arbetsmiljö och utveckling. Arbetet bygger på rätt kompetens, förtroende och delaktighet. Med tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap skapar vi ett enkelt, effektivt och medborgarvänligt arbetssätt som ger hög kvalitet och goda resultat.
Läs mer om Sala på http://www.sala.se/.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
