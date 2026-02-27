Speciallärare/ämneslärare till närvaroprojekt Hjärup
Staffanstorps kommun, Hjärupslundsskolan / Speciallärarjobb
2026-02-27
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Utbildningsförvaltningen arbetar i 1 till 19-årspespektiv och omfattar förskola, skola och fritidshem. Vi arbetar systematiskt och inkluderande i våra processer med ett tydligt barn- och elevfokus, vilket är en av orsakerna till våra goda resultat i både förskola och skola. Är du en person som vill vara med och påverka framtidens generation tillsammans med oss?
HJÄRUPSLUNDSSKOLAN
Hjärupslundsskolan är en 7-9 skola belägen i Hjärup med cirka 400 elever. Skolan är uppbyggd med fyra arbetslag där det i varje arbetslag ingår en specialpedagog. Samarbetet inom arbetslagen är väl utvecklat. Eleverna på skolan trivs i mycket hög grad och skolans resultat är mycket goda. Både elever och personal har en hög ambitionsnivå.
Eleverna på skolan trivs i mycket hög grad på skolan. Skolan kännetecknas av ett väl utvecklat samarbete mellan samtlig personal på skolan där vi tar ett gemensamt ansvar kring varje elevs skolgång. Ett förhållningssätt som visat sig ge goda resultat. Skolan har ett gott rykte kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
Är du sugen på ett nytt och spännande uppdrag där din kompetens kan göra stor skillnad för våra elever?
Vi söker nu en speciallärare eller ämneslärare till åk 7-9 till Hjärupslundsskolan i Staffanstorps kommun. Staffanstorps kommun kommer under januari 2026 till juni 2028 arbeta med ett närvaroprojekt finansierat av Europeiska socialfonden. Projektet har som mål att öka närvaron hos eleverna på två av kommunens högstadieskolor; Hagalidskolan i Staffanstorp och Hjärupslundskolan i Hjärup. Skolorna kommer att ha varsitt team som består av speciallärare/ämneslärare samt elevkoordinator som på heltid arbetar nära elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal med att stötta elever med bristande närvaro. Vi erbjuder en projektanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse som pågår under hela projektet fram till juni 2028.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Du som speciallärare/ämneslärare kan bidra med kompetens att anpassa undervisningen för elever med olika behov.
Läraren arbetar för att eleven ska aktiveras och skapa skolmotivation genom att bygga på elevens intressen. Det kan till exempel vara ett intresse för bild, matlagning eller idrott som används som en ingång till att skapa relation till eleven och för att bygga motivation. Läraren samverkar tätt med ämneslärare i syfte att nå gymnasiebehörighet. Tillsammans med elevkoordinatorn skapas en individuell handlingsplan för varje elev som ingår i projektet. Att stötta eleven i undervisningssituationer kan innebära enskild undervisning, undervisning i grupp eller att stötta i klassrumsundervisningen. Att arbeta inom närvaroprojektet innebär en möjlighet att kunna vara med och utveckla metoder för att främja närvaro hos eleverna och kompetenshöjande insatser kommer att ske löpande. Då elevernas olika behov kommer att styra arbetet krävs det att du som person är nyfiken, flexibel och lösningsfokuserad. Undervisning i grundskolans alla ämnen kan bli aktuellt, men sker i samarbete med övriga ämneslärare på skolan. Andra kompetenser som krävs är förmågan att arbeta självständigt, strukturerat och att kunna sammanställa data inför analyser och sammanställningar.
Vi söker dig som vill vara med att utveckla vårt elevnära närvaroarbete!
* Samverka med elev, vårdnadshavare, elevhälsa och övrig personal på skolan
* Kartlägga elevers behov av stöd och orsaker till frånvaro
* Ta fram individuella handlingsplaner för projektets deltagande elever
* Stötta elever med individuell undervisning, undervisning i mindre grupp eller helklass.
* Arbeta för att öka skolmotivation och undanröja hinder för skolnärvaro eller lärande.
* Sammanställa data samt tillsammans med andra analysera arbetet
* Informera inom skolan och i kommunen om elevnära närvaroarbete
* Vara med att ta fram metodstöd för elevnära närvaroarbete
Intervjuer kommer att ske under vecka 13.Kvalifikationer
* Ämneslärare för åk 7-9 och gärna med speciallärarexamen eller annan specialpedagogisk kompetens
* Förmågan att möta elevers olika behov och anpassa undervisningen efter dessa
* God relationell kompetens och kan samarbeta väl med såväl elever, vårdnadshavare, skolpersonal som med externa kontakter
* God organisatorisk förmåga
* Van att arbeta självständigt efter uppsatta mål
ÖVRIGT
