Speciallärare åk F-9, tv 100% Gunnarsbyskolan
Eda kommun , Bildning / Speciallärarjobb / Eda Visa alla speciallärarjobb i Eda
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare. Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
I rollen som speciallärare är du med och bidrar till utveckling av det specialpedagogiska- och elevhälsoarbetet på en skola. Du har ett nära samarbete med elevhälsoteamet och ansvarar för skolans insatser till förmån för elevgrupper som har utmaningar i sitt lärande. Du har rektor som närmaste chef och har ett ansvar för att:
* arbeta förebyggande för att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer i verksamheten
* bistå med specialpedagogisk kompetens i elevhälsans arbete med utredningar och åtgärdsprogram
* fungera som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor inom språk- och kunskapsutveckling
* analysera lärares undervisning för att undanröja hinder och främja extra anpassningar i klassrummet
* kartlägga matematik-, språk-, skriv- och läsutveckling för att underlätta språk-/kunskapsutveckling
* granska lärmiljöer och föreslå förebyggande anpassningar som utvecklar inkluderande lärmiljöer
* genomföra professionella samtal i samverkan med kollegor, vårdnadshavare, barn och elever
* leda, följa upp och utvärdera utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att alla ska lyckas
* utveckla verksamhetens pedagogiska-, fysiska och sociala lärmiljöer i och utanför klassrummen
* utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elevgrupper i samverkan med berörda aktörer
* individanpassa arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd som speglar den enskilde elevens behovKvalifikationer
Du har i botten en lärarexamen från grund- eller gymnasieskolan samt att du har några års erfarenhet av att ha arbetat som lärare, gärna inom matematik, svenska eller svenska som andraspråk. Du är legitimerad lärare och har avslutad utbildning som speciallärare eller specialpedagog, alternativt vill du läsa speciallärarprogrammet. Meriterande är om du har arbetslivserfarenhet som speciallärare och en godkänd samt fullföljd speciallärarexamen med inriktning mot matematikutveckling eller språk-, skriv- och läsutveckling. Du har god förmåga att kritiskt och självständigt arbeta inom det specialpedagogiska området, tidigare erfarenhet av att göra bedömningar efter samråd med elevhälsans olika professioner ses som positivt från arbetsgivaren.
Du har ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt, god självkännedom och stor empatisk förmåga för att skapa ömsesidiga relationer med elever i behov av särskilt stöd. Meriterande är om du har erfarenhet från arbete inom specialpedagogisk verksamhet, elever i behov av särskilt stöd, avseende inkluderande undervisning, elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer i olika lärmiljöer. Du förväntas visa god insikt om betydelsen av att arbeta utifrån styrdokumenten i samverkan med andra skolformer och profession-/yrkesgrupper, vårdnadshavare och samhällsaktörer. Du är en tydlig ledare som skapar trygghet och är en förebild för dina elever. Du undervisar på ett inspirerande sätt och engagerar dig i eleverna och i deras mål genom ett coachande förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272842". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769) Arbetsplats
Eda kommun , Bildning Kontakt
Bitr. Rektor, Gunnarsbyskolan
Maria Börjesson maria.borjesson@eda.se 070-2389244 Jobbnummer
