Speciallärare åk F-6 till Sigfridsborgsskolan, Nacka kommun
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sigfridsborgs skola / Speciallärarjobb / Nacka Visa alla speciallärarjobb i Nacka
2026-04-28
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sigfridsborgs skola i Nacka
Brinner du lite extra för att stötta elever som behöver det allra mest? Vi söker dig med starkt engagemang för elevers rätt till lärande och utveckling, som trivs med att kombinera självständigt arbete med nära samarbete i team. Sök rollen som speciallärare på Sigfridsborgsskolan redan idag!
Välkommen till Älta rektorsområde!
Sigfridsborgsskolan tillhör Älta rektorsområde som ligger i natursköna Älta. Älta rektorsområde består av tre grundskolor, en resursskola och sex förskolor. Här finns goda möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling, och erfarenhetsutbyte, vilket gynnar barn, elever och medarbetares utveckling. Genom samarbete och ett gemensamt fokus på kvalitet, tydlighet och likvärdighet skapar vi en attraktiv och utvecklande arbetsplats baserad på vetenskaplig grund och ett systematiskt förbättringsarbete.
Ditt uppdrag
I rollen som speciallärare arbetar du med elever i årskurs F-6 som är i behov av särskilt stöd i matematik-, språk-, skriv- och läsutveckling. Du ingår i skolans elevhälsoteam och ett speciallärarteam bestående av tre speciallärare och en specialpedagog. Tillsammans med lärare, elever och vårdnadshavare skapar ni de bästa förutsättningarna för elevernas lärande genom stödinsatser, anpassningar och goda relationer. På skolan arbetar ytterligare en speciallärare mot årskurs F-6. Ni är årskursansvariga och ansvarar för två årskurser vardera, där ni stöttar och fungerar som bollplank för dessa.
Som speciallärare arbetar du aktivt med undervisning och stöttar elever genom individanpassade åtgärder i klassrummet, i mindre grupper och enskilt. Samtidigt ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och skollag. Med trygghet och engagemang handleder och stöttar du kollegor och arbetslag samt bidrar med specialpedagogisk kompetens kring anpassningar, undervisningsstrategier och lärmiljöer. Du håller dig uppdaterad kring aktuell forskning inom specialpedagogik samt delar med dig av dina teoretiska kunskaper och din pedagogiska kompetens. Du observerar, dokumenterar, följer upp, skriver handlingsplaner, ansöker om tilläggsbelopp samt upprättar åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar av elevers behov av särskilt stöd. Vidare genomför och analyserar du screeningar och andra kartläggningar.
Arbetet sker i nära samarbete med speciallärarteamet, lärare, skolledning och vårt välfungerande elevhälsoteam. Tillsammans arbetar ni professionsövergripande med åtgärdande, främjande och förebyggande insatser utifrån elevernas behov. Du leder möten med elever och vårdnadshavare för att informera om och diskutera valda insatser samt samverkar kring elevernas behov med andra aktörer, både inom och utanför skolan.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs F-6
speciallärarexamen med specialisering språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling
erfarenhet av att arbeta som lärare inom låg- och/eller mellanstadiet
erfarenhet av att arbeta som speciallärare i språk-, skriv- och läsutveckling och/eller matematik
kunskap i och erfarenhet av att kartlägga behov och dokumentera stödinsatser, såsom pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av att handleda lärare.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du kunna samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning. Din relationsskapande förmåga skapar trygghet, tillit och en god grund för lustfyllt lärande. Du är en trygg och självständig speciallärare som, med stöd av din profession och specialpedagogiska kompetens, vågar agera och fatta beslut. Samtidigt är du flexibel och lösningsorienterad samt har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och elevernas behov. Med en god helhetssyn tar du hänsyn till det större perspektivet i agerande och beslut, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Du arbetar utifrån satta mål och stödjer elever att nå dessa, samtidigt som du har förmågan att sätta, analysera och utvärdera mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Sigfridsborgsskolan är en F-6 skola med cirka 760 elever, belägen i natursköna Älta. Vår relativt nybyggda skola har fina lokaler och en fantastisk gård. Här serveras vällagad mat av restaurangkvalitet till både elever och personal. Vi är en mobilfri och välorganiserad skola med tydliga rutiner och god tillgång till moderna digitala verktyg. Våra medarbetare trivs och stannar länge hos oss. Här arbetar kompetenta, engagerade och utvecklingsintresserade kollegor som värdesätter teamarbete och kollegialt lärande. Som nyanställd får du mentorskap, ett varmt välkomnande och en tydlig struktur som ger goda förutsättningar för din start. Vi erbjuder även god möjlighet till fri parkering. Läs mer om oss här och sen en film här
Som speciallärare blir du en del av ett engagerat och samarbetsinriktat team där elevfokus och utveckling står i centrum. Här möts du av stolthet i uppdraget och en organisation där alla professioner är lika viktiga. Du får samarbeta med målmedvetna och kompetenta kollegor som alltid gör sitt yttersta för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas. Vidare får du stöd från den centrala Barn- och elevhälsan i form av specialistkunskap, system, utrustning, handledning och utbildning. Du ges även möjlighet att samarbeta, bolla och utbyta erfarenheter med rektorsområdets specialpedagoger och speciallärare i Ältas specialpedagogiska nätverk.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-05-12!
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sigfridsborgs skola Kontakt
Biträdande rektor
Helena Pålsson helena.palsson@nacka.se 0704318885 Jobbnummer
9881308