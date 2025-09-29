Speciallärare åk F-6 inr. Matematik till Kulladalsskolan
2025-09-29
Ref: 20252278 Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Kulladalsskolan utökar sitt elevhälsoteam och nu söker vi en speciallärare i matematik som ska arbeta med årskurs F-6.
Som Speciallärare arbetar du med att planera och genomföra undervisning, kartläggningar, utredningar, handledning och observation av både enskilda elever och grupper. Specialläraren medverkar också i verksamhets- och metodutveckling samt blir ett stöd för kollegor och skolledning i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att arbeta nära skolans två specialpedagoger samt skolans förstelärare i specialpedagogik. Utifrån elevernas och verksamhetens behov kommer dina uppdrag att fördelas via eht.
Du kommer att vara delaktig i att utveckla skolans organisation och elevhälsoarbete. Du blir en del av EHT som består av specialpedagoger, förstelärare i specialpedagogik och speciallärare samt skolsköterska, elevkoordinator, kurator, psykolog och skolledning. Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för varje elevs bästa skola. Ta chansen att bli en del av en lärande gemenskap på Kulladalsskolan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare och har en speciallärarexamen med inriktning matematik för arbete i årskurs F-6. Du behöver ha god kunskap om skolans styrdokument och förmågan att tillämpa det i ditt dagliga arbete. Det är viktigt att du har god didaktisk- och pedagogisk förmåga samt att du har kunskap kring relevanta digitala verktyg.
För att passa som speciallärare hos oss är det viktigt att du är lyhörd, relationell, flexibel, lösningsfokuserad och utvecklingsintresserad. Du trivs med att arbeta såväl under eget ansvar som tillsammans med kollegor och skolledning. Du arbetar elevnära och är öppen för tvärprofessionellt samarbete. Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Kulladalsskolan är en f-6-skola med ca 550 elever och på fritidshemmet går drygt 380 elever. På Kulladalsskolan arbetar du i ett nära samarbete med dina kollegor för att skapa en helhet för eleverna. Hos oss är det viktigt med relationer och att se varje elevs behov och möjligheter, att varje elev känner delaktighet i en lärande gemenskap. På Kulladalsskolan får du en mycket hög andel behöriga kollegor inom alla yrkeskategorier. Arbete i arbetslag och ämneslag är Kulladalsskolans grundidé för hög kvalitet, likvärdighet och ett delat ansvar. På Kulladalsskolan finns ett skolbibliotek med bibliotekarie och ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, elevkoordinator, skolpsykolog, specialpedagoger och förstelärare i specialpedagogik som tillsammans med dig strävar efter att skapa en undervisning som är tillgänglig för alla elever. På skolan prioriteras de praktiskestetiska ämnena genom en undervisning som bedrivs av ämneslärare redan från förskoleklass. Skolan prioriterade fokusområden under läsåret 25/26 är att utveckla en språk- och kunskapsutvecklande undervisning i alla ämnen samt en undervisning som är tillgänglig för alla elever. Matematikundervisningen på lågstadiet utgår från TRR (Tänka Resonera Räkna). Som medarbetare på Kulladalsskolan får och förväntas du vara med och bidra till utveckling för att skapa varje elevs bästa skola. Vi lär och utvecklas tillsammans.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Rektor
Rektor
Anette Olsson anette.olsson12@malmo.se 0708-491319
9531264