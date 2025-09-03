Speciallärare åk 7-9 till SU-grupp på Videdalsskolan
2025-09-03
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en salutogen och elevcentrerad miljö tillsammans med drivna pedagoger?
Då är du varmt välkommen till oss på Videdalsskolan!
Just nu söker vi dig som är speciallärare mot åk 7-9 med erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade specialpedagoger, lärare och ledning i vår SU-grupp. SU-gruppens uppgift är att ge våra elever, som är i behov av undervisning i ett mindre sammanhang, möjlighet att få en anpassad lärmiljö som stimulerar till inlärning. Du kommer här ha den största delen av din tjänst och utgöra basen för denna grupp.
I ditt uppdrag hos oss planerar du din undervisning, genomför densamma och gör en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Planeringen av din undervisning kan komma att ske såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Din undervisning är modern och kreativ samt syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever och du strävar alltid efter att göra din undervisning tillgänglig för alla, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Du kommer även vara en del av skolans utvecklingsarbete och i din roll ingår även att vara en viktig medspelare i vårt elevhälsoarbete. Kvalifikationer
Du som söker har en speciallärarexamen mot åk 7-9 med erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Du har vidare ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. Har du erfarenhet av att arbeta som speciallärare ser vi det som meriterande, likaså om du har arbetat enligt CPS tidigare.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt daglig arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärmiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du är nyfiken, nytänkande och en lagspelare!
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Videdalsskolan är en F-9 skola med tillhörande fritidshem. Vi har även en grundsärskola, synverksamhet och autismgrupp. På Videdalsskolan arbetar vi med trygghet, respektfulla relationer och undervisningens kvalité i fokus. På så sätt får vi en effektfull organisation för att nå varje elevs bästa skola. På Videdalsskolan är vår mångfald vår styrka. Vi är som ett Malmö i miniformat.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med 77 skolor, 6400 medarbetare och 34500 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
