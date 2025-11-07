Speciallärare åk 6-9 till Vallentuna Friskola
2025-11-07
Om Vallentuna Friskola
Vallentuna Friskola är en fristående 6-9 skola som startades 2002 och har idag ca 250 elever och drygt 30 st anställda.
På Vallentuna Friskola har vi höga förväntningar på våra elever. Våra välutbildade och erfarna lärare arbetar för att ge eleverna utbildning av hög kvalitet i en trygg studiemiljö. Vårt gemensamma mål är att alla elever på Vallentuna Friskola tillägnar sig goda kunskaper, känner sig trygga och utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Vi värdesätter högt goda relationer med eleverna, samarbete med vårdnadshavare och arbetar engagerat för att varje elev ska nå så långt det är möjligt.
Vallentuna Friskola erbjuder en utvecklande och spännande arbetsplats där vi gemensamt bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Sedan läsåret 21/22 arbetar vi med Olweus-programmet som består av en serie samordnade, forskningsbaserade åtgärder som går ut på att skapa en skolmiljö där eleverna kan lära, trivas och känna sig trygga. Utöver trygghet jobbar vi även strukturerat och gemensamt med studiero.
Vi arbetar i skolplattformen Schoolsoft och varje ämne skapar planeringar och uppgifter i Google Classroom. Alla elever har en egen Chromebook.
Vallentuna Friskola finns på Lars Hårds Väg 20B, med bl.a. stora, rymliga klassrum, samlade specialsalar och en fantastisk skolgård med närhet till skog med motionsspår.

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Delat mentorsskap för en klass ingår i tjänsten.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med skolans elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolkurator, SYV, skolsköterska samt skolpsykolog. Du kommer också att arbeta nära eleverna och hela skolans personal och har en central roll i skolans pedagogiska arbete. I arbetet samverkar du löpande med elever, vårdnadshavare, kollegor och andra aktörer.
Arbetsuppgifter som bland annat ingår i detta uppdrag;
Arbeta tillsammans med alla kollegor för att bidra till våra elevers trygghet, trivsel och måluppfyllelse.
Planera, genomföra och utvärdera undervisning för elever i behov av stöd.
Genomföra pedagogiska kartläggningar, planera och följa upp åtgärder samt dokumenterar enligt gällande styrdokument.
Observerande av lärandemiljön i den ordinarie undervisningen och bidra till skolans utvecklingsarbete.
Operativt arbete med elever, det kan handla om enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp alternativt stötta upp i klassrummet - alltid med elevens bästa som ständig utgångspunkt.
Delta i och leda kvalificerade samtal, handledning och konsultation, samt att ge stöd vid arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.
Vi har kollektivavtal i Almega och tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse.
Om dig och dina kvalifikationer
Vi söker nu en utbildad, kompetent och engagerad speciallärare som vill vara med och bidra till våra elevers utveckling.
Du är en självgående lagspelare som ställer höga krav på dig själv och din förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och samverkansparter. Du brinner för relationellt ledarskap och ser vinsten med en öppen och positiv kommunikation där du har förmågan att skifta mellan helhetsbild och detaljseende. Kreativa lösningar, inkludering och den goda kontakten människor emellan ligger dig varmt om hjärtat. Vi söker dig som är trygg i uppdraget som speciallärare och har en positiv elevsyn. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare som behärskar både matematik samt läs- och skriv. Erfarenhet av att ha arbetat som speciallärare för åk 6-9 är meriterande.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Sök tjänsten genom att skicka CV och personligt brev till jobb@vallentunafriskola.se
.
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi undanber oss all kontakt från personal- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: jobb@vallentunafriskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Friskola AB
(org.nr 556573-6187)
186 41 VALLENTUNA Kontakt
Rektor
Camilla Stahre camilla.stahre@vallentunafriskola.se 0738245414 Jobbnummer
9595007