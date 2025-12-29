Speciallärare åk 4-9 till Hököpinge skola
Vellinge har i flera år utsetts till Sveriges bästa skolkommun. Hos oss kommer du att mötas av höga ambitioner, förväntningar och goda arbetsförutsättningar. Våra skolor håller hög kvalitet. Vår ambition är att framtidssäkra vår utbildning! Vi vill rusta våra elever med förmågor för att hantera de allt snabbare förändringarna i vårt samhälls- och yrkesliv; att tänka om och lära nytt, grundkompetens med specialisering, social kompetens och hälsomedvetenhet, drivkraft och självledarskap, nyfikenhet och kreativitet.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Hököpinge skola är en relativt ny skola som startade sin verksamhet i augusti 2019. Skolan har vuxit successivt och omfattar idag elever i förskoleklass till årskurs 6. Läsåret 2028/2029 är målet att skolan ska vara fullt utbyggd som en F-9-skola med plats för cirka 550 elever.
Sedan augusti 2023 bedrivs verksamheten i helt nya, moderna och ändamålsenliga lokaler.
Vi söker nu en speciallärare med inriktning mot årskurs 4-9, gärna med kompetens i matematik, som vill vara med och utveckla skolans specialpedagogiska arbete.
I uppdraget ingår att:
* arbeta direkt med elever, både enskilt och i mindre grupper
* handleda och stötta kollegor i pedagogiska och specialpedagogiska frågor
* genomföra och dokumentera pedagogiska utredningar samt annat administrativt arbete kopplat till uppdraget
* delta i möten och ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare, då ett nära och förtroendefullt samarbete med dem är en viktig del i arbetet kring elevernas utveckling
* bidra till skolans utvecklingsarbete kring extra anpassningar och särskilt stöd
Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam och arbeta nära rektor, specialpedagog, skolpsykolog, kurator, skolsköterska och övrig personal. Samarbete och teamarbete är en självklar del av uppdraget, och vi söker dig som trivs med att arbeta tillsammans med andra professioner för elevens bästa.
Kunskap och erfarenhet av EHM (Elevhälsomöten) är meriterande.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad speciallärare
* har behörighet och erfarenhet av arbete i årskurs 49
* gärna har ämneskompetens i matematik
* har god kunskap om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i praktiken
Som person är du:
* trygg, strukturerad och lösningsfokuserad
* relationsskapande med ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot elever, kollegor och vårdnadshavare
* engagerad och ansvarstagande med elevens bästa i fokus
* flexibel och samarbetsinriktad, med ett tydligt intresse för kollegialt lärande.
Vi arbetar utifrån en positiv förväntan på både elever och kollegor. Våra värdegrundsord glädje, mod, trovärdighet och omtanke genomsyrar hela verksamheten och vårt dagliga arbete.
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning).
Enligt avtal. Så ansöker du
