Speciallärare 70 %, tre dagar per vecka, till Elevhälsan, Montessori Mondia
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Lund Visa alla grundskollärarjobb i Lund
2025-08-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Lund
, Kävlinge
, Malmö
, Vellinge
, Landskrona
eller i hela Sverige
Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Montessori Mondial i Lund (MML), en av Pysslingen Skolor AB, är en friskola i det mindre formatet med 250 elever och ett 40-tal anställda. Vi finns i fina lokaler på Södra Råbylund. Skolan har i tjugofem år varit en av Lunds etablerade friskolor. Sedan fem år är vi en av elva Montessori Mondial skolor med en global profil.
Som en av AcadeMedias skolor sätter vi kvalité och måluppfyllelse främst. Måluppfyllelsen i samtliga klasser är mycket hög. Vi erbjuder dig anställning i en lugn och funktionell skolmiljö med stor frihet att utforma ditt eget arbete i samarbete med kollegor och elever.
Du kommer ingå i vårt elevhälsoteam som förutom speciallärare, består av rektor, special- pedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. EHT, under ledning av rektor, sammanträder en gång i veckan, då vi också har "öppen mottagning" för lärare, pedagoger som ges möjlighet dryfta och få en återkoppling på elevärenden av den samlade elevhälsan på elevärenden.
Arbetsuppgifter:
I arbetet som speciallärare har du erfarenhet och intresse av elevers lärande. Du vet också att du kan vara ett stöd och bollplank i frågor som rör enskilda anpassningar och vara en del av arbetet som görs kring pedagogiska utredningar, åtgärdsplaner och särskilt stöd tillsammans med lärare och specialpedagog.
Fokus i vårt EHT är att stödja och handleda kollegiet för ökad måluppfyllelse bland samtliga elever. Vi har en genomgående hög måluppfyllelse, med fokus på trygghet och trivsel och höga förväntningar på våra elever. Enstaka elever i åk 8 och 9 som inte når målen i sv/sv, en, ma erbjuds lagstadgad lovskola som planeras och följs upp av tre ordinarie lärare i samarbete med speciallärare respektive specialpedagog som genomför undervisningen två-tre dagar under skolloven, totalt 75 timmar under läsåret. Du behöver därför vara villig och inställd på att dela arbetet med lovskola 1-2 dagar per skollov med vår specialpedagog. Arbetet inkluderar övertidskompensation enligt avtal (150-200%), vilket du kan ta ut i ledighet vid annat lämpligt tillfälle, eller i lön.
Vi är intresserad av dig som har Sv/SvA, respektive Engelska i din examina. Har du behörighet i både Sv/En ser vi det som meriterande. Primärt ligger insatserna på läs- och skriv. Vi har en liten matematikgrupp för elever, som behöver mer stöd, som undervisas av behörig matematiklärare.
Du:
• är lärare med speciallärarutbildning med erfarenhet och stort intresse att arbeta med elever såväl i grupp som enskilt. Du bör ha god kännedom om elevstöd med hjälp av kompensatoriska hjälpmedel.
• ser IKT som ett självklart stöd för alla elever. Du har de verktyg du själv bedömer att du behöver i din tjänst. Eleverna använder Chromebooks och i förekommande fall iPads. Stödprogram finns till samtliga elever. Vi använder oss av Prorenata som journalsystem och har på så vis en säker och systematisk hantering av samtliga elevärenden. Du får internutbildning om något av programmen skulle vara nytt för dig.
• har också ett professionellt stöd via den centrala elevhälsan inom AcadeMedia grundskolor. Du ingår även i professionsgruppen inom Montessori Mondial, som består av speciallärare och specialpedagoger från alla våra Montessoriskolor.
• har helhetssyn på elevens lärande och förmågor och ett synsätt som innefattar ett genuint elevfokus i alla angelägenheter och har en personlig förmågan att skapa intresse stimulera elever på olika nivåer
• involverar eleverna och för en dialog som ger dem inflytande över sitt eget lärande
• kan och vill möta föräldrar på ett sätt som skapar samförstånd och samarbete mellan skolan och hemmet
• ser läraren som en av de mest avgörande faktorerna för hur väl en elev kan lyckas i skolan och din roll som ett naturligt bollplank och kunskapskälla.
• vill och kan arbeta enskilt med elever i behov av särskilt stöd, med stödinsatser i den ordinarie undervisningen i klass/grupp liksom handleda enskilt och i arbetslagen för ökad måluppfyllelse i klassrummet.
Vi:
• Lägger stor vikt vid din förmåga att möta och bemöta elever liksom att du är en positiv och engagerad person
• Är en Trivselledarskola med stort fokus på trygghet och trivsel, något som också är tydligt i de elev- och föräldraundersökningar vi gör varje år. Vi arbetar i en ömsesidig respekt varför god samtalston och vänligt bemötande är en självklarhet på vår skola. På MML känner vi alla varandra.
Vår skolprofil är montessoripedagogik https://montessorimondial.se/lund/
Vi är en Trivselledarskola https://trivselledare.se
"Vi gör Lund lite bättre!"
Anställningsvillkor/Publiceringsdatum2025-08-28Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidare 70 % ferietjänst, Almega Friskoleavtal. Tillträde
Tillträde v45 2025 eller tidigare/senare enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.Ersättning
Individuell månadslön
Kollektivavtal
Almega Tjänsteföretagen - Friskoleavtalet www.almega.se
Kontaktpersoner Montessori Mondial
Rektor margaretha.eventhen@montessorimondial.se
tfn 0705-21 72 54
Har du frågor om den centrala elevhälsans arbete inom Academedia grundskolesegment är du välkommen kontakta Niclas Fohlin
Samordnande specialpedagog
Centrala elevhälsan
Telefon: 076-101 27 58
E-postadress: niclas.fohlin@academedia.seFacklig kontakt
Centrala ombud för medlemmar inom Vision, Sveriges Lärare Kommunal.Så ansöker du
Ref nr; EHT/SPECLÄRARE ht 2025
Sista ansökningsdag 2025-09-30
Vänta inte med din ansökan då vi påbörjar intervjuer varefter intressanta intresseanmälningar inkommit. Anställning kan därför komma att ske före annonsens utgång. Företag
Montessori Mondial i Lund, F-9
Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Landgillevägen 39 A-E
224 77 LUND
Du hittar oss även på Facebook Länk>>
Instagram länk >> Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Montessori Mondial Jobbnummer
9480490