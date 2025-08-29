Speciallärare/-pedagog till Nytida Kung Saga anpassad gymnasieskola
2025-08-29
Nu söker vi på Nytida Kung Saga gymnasium en behörig speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Tjänsten är på 80% (måndag-torsdag). Du blir en central del av skolans elevhälsoteam. Du trivs i en kreativ miljö. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Det här får du hos oss:
Möjlighet att arbeta med små undervisningsgrupper med hög personaltäthet.
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och skobidrag.
Din roll Som speciallärare på Kung Saga gymnasium kommer du vara en del av vårt elevhälsoteam. Utifrån din utbildning som speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning kommer du bland annat att ansvara för följande:
kartlägga kunskapsutveckling hos barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning
analysera undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning och undanröja hinder för elevernas kunskapsutveckling inom olika ämnesområden
fungera som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning
I rollen som speciallärare på Kung Saga ingår inte egen undervisning i någon större utsträckning.
Du tar en aktiv roll och utvecklar verksamheten tillsammans med hela skolans personal. Enligt vårt pedagogiska ramverk arbetar vi med individen i centrum. Du upprätthåller ett nära samarbete med vårdnadshavare och övriga viktiga personer i elevernas nätverk. Du deltar i kontinuerliga lärarmöten och deltar i elevhälsomöten.
Ytterligare exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen är att skapa och utvärdera ÅP samt pedagogiska utredningar, kartlägger nya elever inför skolstart, regelbunden handledning för arbetslagen kring elevärenden samt samordning av APL (arbetsplatsförlagt lärande) för elever på det nationella programmet.
Om Kung Saga gymnasium
Kung Saga Gymnasium har en estetisk inriktning med musik, teater, dans och bild. Vi har ca 45 elever som går på skolan.
Vi jobbar med teater, musik, bild och dans kombinerat med de teoretiska ämnena för att göra undervisningen så konkret och lustfylld som möjligt för eleverna. Vi har fantastiska lokaler med bl.a. en musikstudio, danssal, replokal samt en stor aula med scen. Vi som jobbar här är kreativt och glatt gäng på 30 medarbetare. Skolan ligger på Telefonplans torg, 1 minut från Telefonplans tunnelbana.
Ta gärna del av två reportage som gjordes i maj om Kung Sagas studenter:
Här springer studenterna ut: "Full fart" - Aftonbladet TV
På Kung Sagas anpassade gymnasieskola springer elever ut efter fyra år... | anpassad gymnasium student | TikTok Din erfarenhet och kunskap Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person är du strukturerad, prestigelös och flexibel. Du har ett tydligt och lågaffektivt bemötande. Du har förmågan att se elevers olika behov och styrkor samt att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets pedagogiska mål, vision och ekonomiska ramar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning. Semestertjänst. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse i september eller oktober Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning För mer information kontakta: Erik Rundcrantz (rektor) 072-5847008 Facklig kontakt: Lärarförbundet tfn 0770-33 03 03
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Innan anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
