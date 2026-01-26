Speciallärare - Nicolaiskolan anpassad gymnasieskola
2026-01-26
Nicolaiskolan anpassade gymnasieskola i Helsingborg har ca 40 elever över de fyra åren med de nationella programmen Estetiska verksamheter och Handel och service.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Du kommer att arbeta på en anpassad gymnasieskola som erbjuder en trygg och stödjande miljö där elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Skolan har en engagerad och samarbetsinriktad arbetsgrupp där lärare, elevassistenter och specialpedagoger arbetar tätt tillsammans för att skapa en lärandemiljö som genomsyras av inkludering och utveckling. Ledarskapet på skolan är närvarande och stödjande, med fokus på pedagogisk utveckling och arbetsglädje.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som medvetet arbetar för att skapa en god lärandemiljö som är utmanande, stimulerande och lockar eleverna till nyfikenhet och lärande. Alla elever ska möta vuxna som ser varje elevs unika möjligheter, som skapar förtroendefulla och trygga relationer, och visar lust och engagemang i samspelet med eleven. Du är flexibel och lösningsfokuserad i ditt arbete. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget ta ansvar för att verksamheten utvecklas så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Din roll i detta blir att undervisa i gymnasiegemensamma ämnen.
I tjänsten igår även mentorskap för en av klasserna.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en speciallärarutbildning alt. motsvarande kompetens och erfarenhet. Du ska ha en grundskollärarexamen (legitimation krävs för tillsvidareanställning). Du ska vara väl förtrogen med den anpassade gymnasieskolans läroplaner.
Vi vill att du i ansökan och vid en eventuell intervju, beskriver dina förmågor i mötet med eleverna, i ledarskapet och i samverkan med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ditt arbete ska genomsyras av nyfikenhet, relationsbyggande och förmågan att arbeta i arbetslag med eleven i centrum. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Anställningsform: Ferietjänst
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-08-12
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Sveriges Lärare Facklig organisation helsingborg@sverigeslarare.se 042-105494
9705855