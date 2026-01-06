Specialkock till asiatiskt kök i Hässleholm

Wok House i Hässleholm AB / Kockjobb / Hässleholm
2026-01-06


Visa alla kockjobb i Hässleholm, Perstorp, Östra Göinge, Kristianstad, Osby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wok House i Hässleholm AB i Hässleholm

Publiceringsdatum
2026-01-06

Beskrivning av verksamheten
Wok House är en restaurang i centrala Hässleholm. Vi serverar dagens rätt och à la carte med fokus på asiatisk matlagning.

Dina arbetsuppgifter
Vi behöver nu anställa ytterligare en specialkock inom asiatiskt kök på grund av vår ökande kundkrets.

Utbildning och erfarenhet
Du måste ha erfarenhet inom asiatisk matlagning som kock under minst 2 år.
Du måste kunna tala kinesiska/vietnamesiska.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Du skickar din ansökan till oss via vanlig post.

Adress
Wok House i Hässleholm
Första Avenyen 12
281 32 Hässleholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
post

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wok House i Hässleholm AB (org.nr 556747-9190)
Första Avenyen 12 (visa karta)
281 32  HÄSSLEHOLM

Jobbnummer
9670154

Prenumerera på jobb från Wok House i Hässleholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wok House i Hässleholm AB: