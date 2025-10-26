Specialkock till asiatiskt kök i Hässleholm
Wok House i Hässleholm AB / Kockjobb / Hässleholm Visa alla kockjobb i Hässleholm
2025-10-26
Publiceringsdatum2025-10-26Beskrivning av verksamheten
Wok House är en restaurang i centrala Hässleholm. Vi serverar dagens rätt och à la carte med fokus på asiatisk matlagning.Dina arbetsuppgifter
Vi behöver nu anställa ytterligare en specialkock inom asiatiskt kök på grund av vår ökande kundkrets.Utbildning och erfarenhet
Du måste ha erfarenhet inom asiatisk matlagning som kock under minst 2 år.
Du måste kunna tala kinesiska/vietnamesiska.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Du skickar din ansökan till oss via vanlig post.Adress
Wok House i Hässleholm
Första Avenyen 12
281 32 Hässleholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
post Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wok House i Hässleholm AB
(org.nr 556747-9190)
Första Avenyen 12 (visa karta
)
281 32 HÄSSLEHOLM Jobbnummer
9574583