Specialistutbildad skolsköterska till Barn- och elevhälsocentrum
2026-01-27
Är du sjuksköterska med specialistutbildning barn och ungdom, öppen hälso och sjukvård eller skolsköterska, och vill jobba hos oss inom Falu kommuns Barn- och elevhälsocentrum? Nu har du chansen att tillhöra Barn - och elevresursenheten - ett team som för närvarande består av skolsköterskor och skolläkare.
Vi har nu två tjänster där den ena är placering på Bjursåsskolan och Sågmyraskolan. Den andra tjänsten är i huvudsak på Hosjöskolan. Båda tjänsterna är heltid men i den ena finns möjlighet till deltid. Då vi ser väldigt positiv på utvecklingsarbete så kan du vara tjänstledig för exempelvis forskning en del av tiden. Är du extra intresserad av dokumentation och datajournal så ser vi även det som positivt.
Eventuellt kan ytterligare tjänst bli aktuell.
Barn- och elevhälsocentrum är en ny, samordnad stödorganisation som trädde i kraft 1/1 - 2026 och skapar förutsättningar för tidiga och effektiva insatser - för varje barns rätt till stöd i rätt tid. Organisationen fokuserar särskilt på förebyggande och främjande arbete i skolor och förskolor, för att stärka barns och elevers möjligheter att utvecklas, må bra och nå sin fulla potential.
Barn- och elevhälsocentrum består av flera team där ett är den medicinska delen av elevhälsan. Den består också av tre barn- och elevstödsenheter med tvärprofessionella team. Samt en barn och elevstödsenhet med specialpedagoger, logopeder och sjukhusskola. Vi tillsammans främjar en naturlig samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst. Det tvärprofessionella arbetet genomsyras av lärande över professionsgränserna och en vilja att hitta lösningar tillsammans. Varje enhet leds av en enhetschef.
Som skolsköterska i Barn- och elevresursenheten blir du en del av en spännande utvecklingsresa - med möjlighet att göra verklig skillnad för barn och unga i Falu kommun.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär hälsofrämjande och förebyggande arbete, hälsosamtal/hälsoundersökningar, vaccinationer med mera, på enskild och gruppnivå, enligt fastställt nationellt basprogram.Som skolsköterska medverkar du i elevhälsoarbetet på berörda skolor. Du samverkar med både interna och externa aktörer och du måste ha ett stort intresse av att arbeta med barn och ungdomar. För att du ska känna dig trygg med din nya arbetsplats så kommer du att få introduktion. Vi arbetar även i grupp med kollegor på närbelägna skolor för extra stöd och i vår arbetsgrupp finns en stor kompetens där vi stöttar varandra. Vi har ett digitalt metodstöd och dokumentation sker i PMO (datajournal). Handledning sker kontinuerligt i kollegiala lärandegrupper och vi ser utvecklingsarbete som viktigt för oss. Utbildning sker utifrån behov.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Att du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom någon av dessa områden: barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård eller skolsköterskeutbildning
• Att du har B-körkort
• Eftersom det är flera skolor du kommer att bemanna så behöver du ha tillgång till bil. Ersättning enlig avtal utgår för detta.Dina personliga egenskaper
Skolsköterskan är oftast ensam i sin profession på skolan. Det innebär att du måste vara:
• Trygg i dig själv- Ha en god förmåga att skapa trygga relationer med elever och vårdnadshavare- Ha en god förmåga att skapa relationer med andra professioner på skolan så som rektor, lärare, kurator med flera- Ha ett professionellt förhållningssätt- Ha förmåga att ta egna beslut och veta när du ska konsultera kollega, skolläkare eller annan vårdgivare- Ha en god förmåga att söka kunskap som är vetenskaplig och beprövad- Ha en god förmåga att organisera och planera ditt arbete
Meriterande kvalifikationer
• Tidigare arbete med barn och ungdomar
• Vana vid skolsköterskearbete
• Erfarenhet från egen mottagning
• Datavana
• Intresse av utvecklingsarbete särskilt med samverkan med andra professioner för att stödja unga och deras familjer
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till deltid, med tillträde 260810 eller enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
